dolenjska

Ministrstvo za kulturo objavilo naročilo za obnovo gradu Turjak

3.5.2024 | 08:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Turjak - Ministrstvo za kulturo je objavilo naročilo za celovito obnovo gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami. Obnova je del načrta za okrevanje in odpornost, ocenjena je na skoraj 7,5 milijona evrov. Ponudbe sprejemajo do 6. junija, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Turjaški grad (Foto: arhiv; Občina Velike Lašče)

V sklopu obnove grajskega kompleksa je ministrstvo predvidelo rekonstrukcijo severnega trakta gradu oz. palacija obrambnega stolpa oz. bastije ter rekonstrukcijo in prizidavo lovskega doma.

Predvideni so tudi rušenje pokritega prireditvenega prostora, statična sanacija ruševine konjušnice in novogradnja kolesarnice / shrambe za rekvizite znotraj zidov konjušnice ter manjši rekonstrukciji notranjega grajskega dvorišča in celotnega grajskega parka v smislu ureditve poti, zaščitnih ograj, zazelenitev in zasaditev.

Naročilo dovoljuje skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev, ta pa mora biti oddana na portalu www.eponudbe.si. Ocenjena vrednost obnove je 7.453.085,95 evrov brez DDV.

Grad v občini Velik Lašče je bil prvič omenjen leta 1220, čeprav naj bi nastal že v 10. ali 11. stoletju. Gradila ga je rodbina Auerspergov. Po delih ga obnavljajo že vse od osamosvojitve.

‹ nazaj