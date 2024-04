novice

Opoldne v Vatikanu zaključek praznovanja / Velikonočni ponedeljek v znamenju obiskov sorodnikov in prijateljev

1.4.2024 | 11:50 | STA; M. K.

Dan po veliki noči, na velikonočni ponedeljek, ko se kristjani spominjajo prikazovanja vstalega Jezusa njegovima učencema, se bodo mnogi odpravili od doma. Po običaju namreč verniki tega dne obiščejo sorodnike in prijatelje ter delijo veselje ob Jezusovem vstajenju. Pri nas je velikonočni ponedeljek enako kot v večini evropskih držav dela prost. Že tradicionalno na ta dan v naši regiji prirejajo zaviranje kola (v Metliki) in vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov (v Mirni Peči).

Foto: arhiv DL; L. M.

Kristjani verujejo v Jezusovo vstajenje tudi na osnovi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal in jim z znamenji dokazal svojo istovetnost. Med njimi sta tudi dva učenca, ki sta ga na poti v Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila drugim, kar opisuje Sveto pismo.

Po ljudskem običaju je zato ta dan namenjen obiskom, marsikje pa je tudi dela prost dan. Slednje številni izkoristijo za obiske in izlete. Žal temu vreme ne bo naklonjeno, saj bo dan oblačen in deževen.

Po cerkvah bodo danes še vedno potekala bogoslužja. Po več slovenskih krajih je tudi navada, da na velikonočni ponedeljek v krogu družine ali širše skupnosti pripravijo posebne igre s pirhi, kot sta sekanje in trkanje pirhov. Ponekod pirhe tudi skrivajo in iščejo.

Papež Frančišek bo opoldne na Trgu sv. Petra v Vatikanu molil z verniki in s tem zaključil letošnje praznovanje velike noči.

‹ nazaj