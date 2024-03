Jožetu Peršetu diploma dr. Angele Piskernik

27.3.2024 | 09:20

Jože Perše (drugi z desne), član Planinskega društva Krka Novo mesto, dobitnik letošnje diplome dr. Angele Piskernik. (Foto: osebni arhiv)

Ljubljana/Šmarjeta - Jože Perše, član Planinskega društva Krka Novo mesto, iz Gorenje vasi pri Šmarjeti je kot dolgoletni neutrudni planinec te dni prejel diplomo dr. Angele Piskernik, najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije (PZS) za varstvo narave, in sicer za dolgoletno uspešno delo na področju varstva gorske narave.

Bera njegovih zaslug, priznanj in nagrad je res bogata. Kot piše v obrazložitvi, se je Perše 1978. leta v Ljubljani udeležil tečaja za GS v organizaciji PZS in pri Planinskem društvu (PD) Novo mesto ustanovil odsek za varstvo narave.

Leta 1980/81 se je udeležil tečaja za inštruktorje varstva narave. 28. 3. 1981 je uspešno opravil izpit in prejel značko inštruktorja varstva narave ter s tem pridobil pravico, da predava na vseh planinsko vzgojnih tečajih PZS.

Jože Perše iz Gorenje vasi pri Šmarjeti je te dni prejel najvišje priznanje PZS na področju varstva narave. (Foto: osebni arhiv)

Jože Perše je bil od leta 1981 do 1998 vodja in predavatelj 21 planinskih šol za osnovnošolce, srednješolce in odrasle planince. Bil je predavatelj na 15 tečajih za GS in tako vzgojil nad 330 gorskih stražarjev. Še vedno vsako leto predava na tečajih za GS v organizaciji Meddruštvenega odbora za VN Dolenjske in Bele krajine.

Leta 1991 je skupaj z R. Skobe vodil veliko čistilno akcijo »Očistimo Gorjance«, v kateri je sodelovalo 164 planincev. Vsako leto sodeluje pri organizaciji čistilnih akcij v Občini Šmarješke Toplice.

Ob 30 letnici Trdinove poti je Perše skupaj s sodelavci posnel dokumentarni film Trdinova pot. Film je bil večkrat predvajan na programu Vaš kanal.

Jože Perše tudi redno sodeluje z Zavodom za varstvo naravne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. Med drugim je bil plod tega sodelovanja zloženka GORJANCI (Naravna in kulturna dediščina ob planinskih poteh). Ob tej priložnosti so uredili in slovesno odprli učno pot na Trdinov vrh.

Po njegovi zaslugi je Občina Novo mesto razglasila rastišče rumenega sleča pri Brusnicah za gozdni rezervat.

Za uspešno organizacijsko in vzgojno delo je prejel tudi nagrado MO Novo mesto, leta 2002 pa mu je predsednik države na Brdu pri Kranju izročil plaketo PZS. Leta 2016 je prejel svečano listino PZS.

Perše je tudi prejemnik priznanja Občine Šmarješke Toplice kot soustanovitelj in dolgoletni predsednik Domoznanskega društva Šmarjeta.

L. Markelj