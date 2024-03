Občina Žužemberk bo dogradila vodovodno omrežje -pitna voda še za štiri vasi

26.3.2024 | 18:00

Foto: Občina Žužemberk

Žužemberk - Župan Občine Žužemberk Jože Papež je danes podpisal pogodbo za gradnjo vodovoda v naseljih Brezova Reber, Gornji in Dolnji Ajdovec ter Hrib. Vrednost naložbe, ki jo bo občina financirala sama, je 855.000 evrov brez DDV. Medtem zaključujejo gradnjo vodovoda v Velikem Lipovcu.

Vrednost vodovoda v Velikem Lipovcu je 342.000 evrov brez DDV, so danes sporočili z občine.

Skupna dolžina novih vodovodov bo približno 2500 metrov, hkrati pa bodo postavili tudi javno razsvetljavo v dolžini 2200 metrov.

Kot je ob podpisu poudaril župan, je to za občino zelo velikega pomena, saj gre za zadnje dejanje v okviru t.i. suhokranjskega vodovoda, s katerim bodo Ajdovski planoti zagotovili celovito oskrbo s pitno vodo in tako tudi dosegli cilje, ki jih zahteva omenjeni projekt, v katerega so bile poleg občine Žužemberk vključene še občine Kočevje, Dolenjske Toplice, Dobrepolje in Mirna Peč ter je bil sofinanciran iz kohezijskega sklada.

Papež računa, da bo naložba končana pred občinskim praznikom.

M. K.

