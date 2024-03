Pa jo bodo le dočakali - v letu in pol nova športna dvorana!

26.3.2024 | 10:00

Pri podpisu pogodbe je direktor podjetja Dema Plus, inženiring d.o.o. iz Ljubljane Denis Pere (na desni) županu Jožetu Simončiču obljubil, da se bodo pri gradnji športne dvorane potrudili in jo zgradili v roku, če ne prej.

Nova športna dvorana v Šentjerneju bo večja od sedanje in sodobno opremljena.

Podpis pogodbe

Šentjernej - Včeraj je bil vesel dan za ljubitelje športa v Šentjerneju.

Župan Občine Šentjernej Jože Simončič je z direktorjem podjetja Dema Plus, inženiring d.o.o. iz Ljubljane Denisom Peretom podpisal pogodbo za izgradnjo nove športne dvorane v Šentjerneju.

V letu in pol bodo na mestu dobra štiri desetletja stare šolske telovadnice zgradili novo, sodobno športno dvorano, ki ne bo služila le osnovni šoli, ampak bo gostila tudi zunanje uporabnike in bo pomembna za razvoj športa v šentjernejski občini.

Kot je povedal župan Simončič, so se po energetski sanaciji šolske stavbe odločili, da je treba nekaj narediti s športno dvorano, saj je bila zastarela, preskromna in energetsko potratna in ni nudila več normalnih pogojev za razvoj športa. Po številnih študijah in analizah so razrešili dilemo: ali obnova ali novogradnja in se odločili za slednjo, kar je poleti 2021 soglasno potrdil občinski svet.

Nato so se pričele priprave vse dokumentacije, spremembe prostorskega načrta in končno izbor za izvajalca del. V drugem razpisu so bili uspešni.

Začelo se bo pred 1. majem

»Podpisa pogodbe sem zelo vesel, pred prvomajskimi počitnicami naj bi pričeli z novogradnjo, dokončana mora biti do konca septembra 2025,« je povedal župan.

Vmes bo občina morala izvesti še razpis za izbor opremljevalca objektov in za novo leto 2025 naj bi bila dvorana opremljena in pripravljena za vadbo. Oprema naj bi znašala med 600 in 700 tisoč evrov.

Pogodbena vrednost gradbeno obrtniških del (brez opreme) znaša 4,5 milijona evrov z DDV. Večina sredstev bo šla iz občinskega proračuna, imajo pa že podpisano pogodbo za nepovratna sredstva v višini 800 tisoč evrov z Eko skladom, v kratkem pa pričakujejo še razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki je namenjen tovrstnim investicijam.

Simončič pove, da je zdaj razočaran, saj naj bi po nekih informacijah bil najvišji možen znesek 500 tisoč evrov, »kar je bistveno premalo za sofinanciranje take dvorane. Župani pri tovrstnih naložbah računamo vsaj na 1,5 do 2 milijona evrov in glede na to, da slovenska politika vedno podpora šport, naj preide od besed k dejanjem. Upam, da bomo na razpisu uspešni,« pove in doda, da pridejo v poštev še kaka sredstva z razpisov z ministrstva za izobraževanje in Fundacije za šport.

Tribune in 665 obiskovalcev

Samo Hudoklin

Dvorana bo imea 665 sedišč za obiskovalce.

Jože Vrtačič

Nova športna dvorana bo po besedah direktorja občinske uprave Sama Hudoklina dosti večja od sedanje. Uporabne površine bo 1.200 kvadratnih metrov, imela bo lahko pet vadbenih enot, bo omogočala nemoteno športno vadbo v vzgojno izobraževalnem procesu, izvedbo športnih tekmovanj na državnem nivoju, rekreativno vadbo občanov, ravno tako pa tudi izvedbo ostalih prireditev.

Nova dvorana bo lahko sprejela do 665 obiskovalcev. Za razliko od stare bo imela tribune. Po projektu bo imela 360 izvlečnih tribun in 305 fiksnih. S širitvijo dvorane zunanje športnih površin ne bo izgubila, po izgradnji dvorane sledi prenova igrišča za odbojko na mivki ter košarkarskega igrišča, ki bosta med gradnjo delno onemogočena.

Kot veliko pridobitev za Šentjernej z novo športno dvorano vidi tudi podžupan Jože Vrtačič, ki je tudi predsednik Atletskega kluba Šentjernej.

»Dvorana bo večja, svetlejša, več vadbenih enot pomeni, da se bodo skupine otrok lahko ločevale. Upamo in želimo razvoj ekipnih športov, kot je npr. rokomet, ki je bil včasih v Šentjerneju zelo močen. Pogrešamo tudi košarko in odbojko. Veliko otrok trenira drugod, zdaj bo možnost doma,« pove Vrtačič in doda, da bo treba v času gradnje seveda malo potrpeti in športno vzgojo v šoli malo prilagoditi, a za takšno pridobitev to gotovo ne bo težko.

Besedilo in foto: L. Markelj

