Šolsko tekmovanje ekip prve pomoči: Zmagali ekipi Vavte vasi in Boštanja

25.3.2024 | 18:30

Zmagovalna ekipa PP OŠ Vavta vas

Vsi udeleženci tekmovanja

Poškodba glave

Oživljanje ponesrečenca

Delovna točka utopitev

Novo mesto - Na 18. tekmovanju ekip prve pomoči OŠ, ki so se ga v Olimpijskem centru v Podbrezniku danes udeležile ekipe prve pomoči OŠ Šmarjeta, Brusnice, Otočec, Stopiče, Grm, Žužemberk in Vavta vas, je zmagala OŠ Vavta vas. Tekmovale so še ekipe iz območja sevniškega RK, in sicer iz OŠ Milana Majcna Šentjanž 1 in 2 ekipa in OŠ Boštanj, med njimi je zmagala ekipa prve pomoči OŠ Boštanj.

V tekmovalnem delu so se ekipe pomerile v teoretičnem znanju iz prve pomoči in zgodovine RK. V praktičnem znanju prve pomoči pa so pomagali ponesrečenim pri nesreči na bazenu, nesreči v gospodinjstvu in na kolesarskem treningu. Na vsaki od situacij so učenci reševali po dva ponesrečenca.

Pomembnost znanja prve pomoči se kaže na vsakem koraku in največ, kar se učenci lahko naučijo za življenje, je znanje, da lahko rešujejo ali pomagajo rešiti življenje, so sporočili iz Območnega združenjaRK Novo mesto, ki je organiziralo današnje tekmovanje in spodbuja šole, da usposabljajo učence za prvo pomoč tudi tako, da izobražujejo njihove mentorje. Mentorji pa prenašajo znanje na učence, najboljših šest potem izberejo, da se uvrstijo na tekmovanje.

Zmagali sta najboljši ekipi, ki se bosta udeležili regijskih tekmovanj, ''vendar vsi, ki so se udeležili tekmovanja so za nas zmagovalci,'' so zapisali organizatorji.

Drugo mesto je na območju novomeškega RK po točkah zasedla ekipa OŠ Šmarjeta, tretje pa ekipa OŠ Grm.

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto