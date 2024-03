V ponedeljek in torek delna zapora Kandijske ceste

25.3.2024 | 08:00

Foto: MONM

Novo mesto - V sklopu rekonstrukcije nizkonapetostnega omrežja bo v ponedeljek in torek, 25. in 26. marca 2024, na kratkem odseku Kandijske ceste v Novem mestu potekala delna zapora. Zapora bo vzpostavljena pri križišču Trdinove ulice in Kandijske ceste nasproti klinike za male živali, promet pa bo urejen izmenično enosmerno. Za boljšo pretočnost prometa bo zapora postavljena po jutranji prometni konici, so sporočili z rotovža.

Zapora bo vzpostavljena predvidoma od ponedeljka, 25. marca, z začetkom torej po jutranji prometni konici, do torka, 26. marca, do 17. ure.

M. K.