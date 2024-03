FOTO: Nedelja za odstranjevanje posledic nočnega neurja

25.3.2024 | 07:00

Na Lomnem (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Včeraj so gasilci še ves dan odstranjevali posledice sobotnega večernega in nočnega deževja, vetra in ponekod tudi snega. Centra za obveščanje je takole nizal njihove aktivnosti:

- ob 7.00 so v naselju Zagrad, občina Škocjan, gasilci PGD Zagrad s strešniki prekrili razkrito ostrešje stanovanjske hiše.

- ob 7.23 so na cesti pri naselju Male Poljane, občina Škocjan, gasilci PGD Zagrad razžagali in odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

- ob 8.00 so na cesti Velike Poljane-Klenovik, občina Škocjan, gasilci PGD Zagrad razžagali in odstranili več podrtih dreves, ki so ovirala promet.

- ob 8.14 so na Seidlovi cesti v Novem mestu, gasilci GRC Novo mesto razžagali in odstranili drevo, ki je oviralo promet.

- ob 11.10 so v naselju Drašča vas, občina Žužemberk, gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku s strešniki prekrili razkrito ostrešje stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja.

- ob 18.00 so na cesti pri naselju Klenovik, občina Škocjan, gasilci PGD Zagrad razžagali in odstranili več podrtih dreves, ki so ovirala promet.

- ob 7.11 so gasilci PGE Krško posredovali v naselju Lomno, občina Krško, kjer so s pomočjo avto lestve odstranili podrto drevo iz stanovanjskega objekta. Poškodovani del strehe so prekrili s kritino.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VUKOVCI, TP UČAKOVCI, TP OTOK OB KOLPI, TP KOVAČJI GRAD;

- od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2, na izvodu Desno in K.O.;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ, na izvodu TRGOVINA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod zidanice;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA 1.;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obveščae, da bo od 12:00 do 14:00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA, izvod 8.GUBČEVA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 2.NOVA GORA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS, izvod 8.GORJANCI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO 1978;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOŠKA GORA, izvod 1.V DOLINO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Gorenja vas, nizkonapetostno omrežje – Gorenja vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Proti Velikemu Dolu med 8. in 13. uro in na območju TP Gornje Pijavško, nizkonapetostno omrežje – levo proti Brestanici med 8. in 12. uro.

M. K.

Galerija