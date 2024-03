Poraženi pri Igokei

24.3.2024 | 09:10

Foto: Liga ABA

Banjaluka - Košarkarji Krke so v 24. krogu lige Aba izgubili z Igokeo s 84:90 (21:27, 45:39, 61:67).

* Dvorana Laktaši, gledalcev 300, sodniki: Pukl (Slovenija), Obrknežević (Črna gora), Stapić (BiH).

* Igokea: Kondić 2, Bošković 11 (2:2), Filipović 21 (6:7), Stanković 2, Jošilo 8, Nakić 14 (1:1), Milosavljevic 10 (2:2), Carmichael 8, Jeremić 14 (2:2).

* Krka: Planinić 5 (1:2), Hamilton 9 (1:2), Stergar 8 (4:5), Bačvić 9, Cerkvenik 10 (3:3), Špan 23 (5:7), Škedelj 10, Radovanović 10 (2:2).

* Prosti meti: Igokea 13:14, Krka 16:21.

* Met za tri točke: Igokea 7:20 (Jeremić 4, Bašković, Filipović, Nakić), Krka 12:32 (Špan 4, Bačvić 3, Škedelj 2, Hamilton 2, Cerkvenik).

* Osebne napake: Igokea 22, Krka 21.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so na gostovanju pri Igokei doživeli šesti zaporedni poraz, desetega na zadnjih enajstih tekmah in skupno dvajsetega v štiriindvajsetih nastopih. Dva kroga pred koncem rednega dela ostajajo na zadnjem mestu, za Mornarjem, s katerim imajo sicer boljše medsebojno razmerje, pa zaostajajo eno zmago.

Prav v času tekme v Laktaših je v Srbiji zaokrožila informacija, ki jo je prvi objavil Sportklub, da so se klubi, sicer tudi lastniki tekmovanja, poenotili glede bodoče strukture lige Aba po vstopu nove ekipe iz Dubaja.

Tekmovanje bo štelo 16 klubov, kar je ključno za zadnji dve moštvi, ki se borita za obstanek. Po novem naj bi predzadnja ekipa zadržala status v elitni ligi Aba, zadnja, ki bi morala po zdajšnjih pravilih neposredno izpasti iz tekmovanja, pa bo igrala kvalifikacije s finalistom lige Aba 2.

Prvak lige Aba 2 bo napredoval v vsakem primeru, nobena država pa ne bo smela imeti več kot šest udeležencev v elitni ligi Aba, kar pomeni, da če bosta oba finalista Aba 2 iz Srbije, bo zadnja ekipa iz elitne lige Aba igrala kvalifikacije z naslednjo ekipo, ki ni iz Srbije po rednem delu lige Aba 2.

Krka bo naslednji konec tedna gostila Cedevito Olimpijo, v zadnjem krogu pa bo gostovala pri Borcu.

Tekmo z Igokeo so Novomeščani izgubili v drugem polčasu. V tretjem delu igre so zaostali s 16:28, drugih dvajset minut pa so izgubili za dvanajst točk. Dobro predstavo je prikazal Jan Špan, ki je dosegel 23 točk (trojke 4:8) in imel 10 podaj.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitam Igokei za zmago. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo. Nanjo smo bili zelo dobro pripravljeni. Tu smo poskušali vzeti točki, saj vsako tekmo igramo na zmago, da bi se rešili. V prvem polčasu smo igrali smo zelo dobro, sploh po prvi četrtini, ko smo se navadili na to agresivnost v tekmi. Mislim, da smo zelo dobro odreagirali. Nato smo padli v tretji četrtini, ko je Igokea postala še bolj agresivna. Tam smo se zelo težko prilagodili, vse je bilo na meji. Ampak tako je. Imeli smo priložnost celo v zadnji četrtini, ko je bilo 74-72. Nekatere stvari je res zelo težko razložiti. Vse je nekako šlo proti nam. Želeli smo narediti dobro stvar, torej majhen prekršek, pa so dvakrat dobili tri proste mete. Filipović je to izkušeno izkoristil. Če bi nekatere stvari potekale malo drugače, bi se lahko tekma obrnila v drugo smer, a ne izgubljamo upanja: gremo naprej.''

Vladimir Jovanović, trener Igokee: ''Kot sem rekel v napovedi tekme, sem pričakoval težko tekmo. Eden od razlogov je tudi ta, da se ekipa Krke bori za obstanek in do konca prvenstva praktično nimajo več možnosti za popravni izpit. Drugo pa je, da smo tudi mi v negativnem nizu, praktično že dolgo nismo zmagali. Obstaja nekaj objektivnih razlogov, zakaj je tako. Potem pade tudi samozavest in se prikrade negotovost. To smo videli danes v nekaj obdobjih igre. Imeli smo dobra obdobja, vendar smo bili tudi ob koncu tekme z 12 točkami prednosti še vedno v nekem krču in strahu. Upam, da bomo po tej zmagi lažje igrali in ustrezno zaključili ligo ABA.''

STA; M. K.

