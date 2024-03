Miren četrtek za policiste

22.3.2024 | 10:30

Po današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto sodeč je za policisti naše regije dokaj miren dan. Nekoliko podrobneje namreč poročajo le o nelegalnih migrantih.

Policisti so tako na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Loče, Rigonce, Globočice, Brežice, Jereslavec, Kapele, Nova vas pri Mokricah, Dečno selo) izsledili in prijeli 35 državljanov Sirije, 25 Afganistana, 20 Maroka, deset Egipta, osem državljanov Bangladeša, Indije in državljanov Turčije, štiri državljane Mongolije in Šrilanke, tri državljane Pakistana in Alžirije, državljana Kitajske, Rusije in Palestine. Na območju PP Črnomelj (Tribuče, Preloka) so prijeli šest državljanov Sirije, tri državljane Afganistana in Maroka ter državljana Irana, na območju Sevnice štiri državljane Maroka, tri državljane Afganistana in državljana Palestine, na območju Krškega osem državljanov Afganistana in na območju Novega mesta pet državljanov Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni so zapisali na PU.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer včeraj skupno posredovali v 90 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 241 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin ter posredovali zaradi požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

