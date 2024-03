V SB Novo mesto prilagojeno turnusno delo, napetosti vse večje

21.3.2024 | 19:20

Milena Kramar Zupan (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po današnjem sestanku z vodstvi bolnišnic povedala, da si direktorji prizadevajo, da bi delo ob umaknjenih soglasjih nekaterih zdravnikov za nadurno delo potekalo v normalnih okvirjih. Direktorji so ji poročali, da so imeli pri sestavljanju aprilskih urnikov nekaj manj težav kot pri urnikih za marec.

Nekateri zdravniki so namreč naknadno preklicali umik soglasja za nadurno delo. V bolnišnicah so že v marcu zastavili novo organizacijo dela denimo z izmenskim delom, s čimer so se prilagodili zdravnikom z umaknjenimi soglasji, ki lahko na teden delajo do 48 ur.

Kljub temu je ponekod nekaj zdravstvenih storitev odpadlo. Obseg izpada programa se razlikuje od oddelka do oddelka. Odvisen je tudi od velikosti bolnišnice, števila zaposlenih, pa tudi od števila zdravnikov, ki v posamezno bolnišnico prihajajo delat iz drugih ustanov.

Razlike v bolnišnicah so kar velike, največje izpade zaznavajo pri operacijah, in sicer zaradi umikov soglasij kirurgov in anesteziologov za nadurno delo. Direktorji sicer poročajo o izpadu med 20 in 30 odstotki elektivnega programa.

SB NOVO MESTO

Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan je danes povedala, da bodo urnike za april v bolnišnicah naredili po istem kopitu, kot so jih za marec, ko so se v začetku meseca uveljavili umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Marca so delo v bolnišnici uredili tako, da so uvedli prilagojeno turnusno delo. Tudi aprila bodo tako izvajali vse zdravstvene storitve s stopnjo nujno in zelo hitro.

Na vprašanje, kaj če bi se stavka še vlekla, pa je odgovorila, da to ni dobro niti za paciente niti za zaposlene. Napetosti med zaposlenimi so po njenih besedah zaradi stavke vse večje, veča se tudi število pritožb pacientov. Daljša kot je stavka, večji je pritisk na urgentni center, je opozorila.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan o urnikih v bolnišnicah