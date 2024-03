Kdo je slavil na škocjanski cvičkariji in salamijadi? Nekatera imena ista ...

18.3.2024 | 08:00

Marjan Oberč je postal šampion ocenjevanja, Jože Škof pa prvak cvička. Oba prihajata iz Tomažje vasi in oba imata vinograde na Vinjem vrhu.

Praznik vina in salam v Škocjanu je vedno dobro obiskan.

Jože Škof (v sredini) je postal prvak cvička! Na levi predsednik DV Škocjan Franci Matko.

Na prireditvi ni manjkal častni predsednik DV Škocjan Peter Blatnik.

Drago Košak (na desni) pri ocenjevanju

Trije najboljši salamarji: Janez Peterlin (v sredini), Matjaž Peterlin (na levi) in Marjan Ponikvar

Škocjan - Podelitev priznanj najboljšim pridelovalcem vin in salamarjem je vedno praznik za vse, ki se vse leto trudijo za dober pridelek in izdelek. In teh ni malo tudi v škocjanskem koncu.

Društvo vinogradnikov (DV) Škocjan, ki deluje že dobrega pol stoletja, je konec tedna v Gostilni pri krači pripravilo tradicionalno, že 52. ocenjevanje vin in 19. salamijado.

Najvišje ocenjeno vino oz. šampion ocenjevanja je postal laški rizling suhi jagodni izbor sladko (19, 07), ki ga je na Vinjem vrhu pridelal Marjan Oberč iz Tomažje vasi. Oberč, ki je lani pridelal tudi najboljši rose suho (17,27) ter laški rizling (17,70), velja za izvrstnega vinogradnika, kar je z najboljšimi mesti na ocenjevanju že večkrat dokazal pri različnih sortah, tudi pri cvičku.

Pri cvičkih, ki jih je v oceno prišlo največ, je z oceno 16, 27 točke slavil Jože Škof iz Tomažje vasi, ki je najboljši cviček pridelal v vinski gorici Vinji vrh. Ravno tu je zrastlo tudi grozdje drugega najboljšega cvička, ki ga je pridelal Drago Hočevar iz Dolnje Stare vasi (16,13). Na tretjem mestu je bil predsednik škocjanskega vinogradniškega društva Franci Matko iz Malih Poljan z oceno cvička 16,10, pridelal pa ga je v vinski gorici Lepistan.

Pri cvičku so z enako oceno 16,07 sledili: Stane Komljanjec, Jože Škof (2, cviček) in Slavko Peterlin, Franci Matko in družina Peterlin z oceno 17,63 idr. Najboljše dolenjsko belo je pridelal Franci Matko (17,23), modro frankinjo družina Peterlin (17,63), zeleni silvanec Roman Kermc (17,53), rumeni muškat polsladko Max Smrekar (18,33) itd.

Malo izločenih vin

V oceno je prišlo 124 vzorcev in ocenjevalni komisiji – eni je predsedoval Samo Hudoklin, drugi pa Ivanka Badovinac – sta imeli dosti dela. Kot pove dolgoletni predsednik Društva vinogradnikov Škocjan Franci Matko, so z lanskim letnikom zelo zadovoljni, kljub naravni ujmi – toči, ki je prizadela mnogo vinogradov, so bila vina dobra in ocenjevalci so odkrili malo napak in zlasti sortna vina so bila izvrstna.

»Zelo malo vzorcev je bilo izločenih. Vinogradniki so se potrudili in to je gotovo tudi rezultat pridne uporabe društvenega vinskega laboratorija,« pove Matko.

Najboljša salama Janeza Peterlina

Prvih deset najboljših salamarjev na podelitvi v Škocjanu

Na 19. salamijadi, na kateri je 33 vzorcev ocenjevala strokovna komisija s predsednikom Dragom Košakom, je slavil Janez Peterlin iz Bele Cerkve z oceno 52,8.

Sledil je Matjaž Peterlin iz Bele Cerkve z minimalno razliko, saj je bila njegova salama ocenjena na 52,7. Na 3. mestu je pristal Marjan Ponikvar iz Dolenjega Gradišča z oceno 51,9.

Ansambel Dolenjski veseljaki - seveda veseli in nasmejani ob slastnih salamah!

Sledili so: Rok Bregar iz Cerovega Loga (51,4), Slavko Peterlin z Vinjega Vrha (51,4), kmetija Fabjan iz Dolenjega Gradišča (50,9), Milan Jakše iz Dolenjega Gradišča (50,7), Dušan Mojstrovič iz Dobrave pri Škocjan (50,6), Boštjan Peterlin z Vinjega Vrha (50,6), Janez Lenart iz Tomažje vasi (50,4) , Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča (50,4) idr.

Salame so bile izvrstne in razlike med njimi majhne, vsi s predsednikom na čelu pa se strinjajo, da je kvaliteta salam v zadnjih letih res napredovala in je na visokem nivoju.

Zbrani na podelitvi priznanj najboljšim vinogradnikom in salamarjev, ki so te izdelke tudi z veseljem okušali, so se zabavali ob ansamblu Dolenjski veseljaki. Dogodek je povezoval Darko Povše, tako da ni manjkalo tudi smeha. Vsem dobitnikom priznanj pa je čestital tudi škocjanski župan Jože Kapler.

V priponkah najdete celotne rezultate ocenjevanja vin in salam v Škocjanu.

L. Markelj, foto: Marko Kirar

Galerija