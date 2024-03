Elektrike zmanjkalo, peč pa naložena ...

18.3.2024 | 07:00

Včeraj ob 9.00 so v Vranovičih pri Črnomlju gasilci PGD Vranoviči spraznili peč centralnega ogrevanja na trda kuriva. Ta se je namreč pregrevala zaradi izklopa električnega omrežja.

Avto pogorel

Ob 19.17 je v bližini naselja Gornja Paka, občina Črnomelj, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar, vozilo je uničeno.

Gorela tudi podrast

Ob 21.53 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasli požar na površini okoli dvesto kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, na izvodu DRAGOVANJA VAS;

- od 8:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOVAČJI GRAD, TP OTOK OB KOLPI, TP VUKOVCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI STRAŽI, TP SELA PRI STRAŽI (NADOMESTNA);

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE, izvod 4. HUDO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS 1999;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO 1997;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER in TP RDEČI KAL;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI VIDEM, izvod 2. V HRIB VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na:

- področju Sevnica z okolico na območju TP Sevnica Ribniki, nizkonapetostno omrežje – Popelar, Repar med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Gorenji Leskovec, nizkonapetostno omrežje – Cerkev-Črpališče pa med 8:00 in 14:00;

- področju Mokronog z okolico na območjuTP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Polje med 8:00 in 14:00 uro.

