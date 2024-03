Krkina donacija grelno animacijskih posteljic za novorojenčke dobrodošla

15.3.2024 | 11:30

Skupinska slika ob dveh novih grelnih reanimacijskih posteljicah (od desne proti levi): Damjana Koželj, Katarina Drenik, Boštjan Kersnič, Mojca Prah Klemenčič, in na levi Jože Colarič, ob njem Jelka Cimermančič

Katarina Drenik je zahvalo predala Jožetu Colariču.

Novo mesto - Oddelek za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Novo mesto je bogatejši za dve novi modularni grelno reanimacijski posteljici za novorojenčke, ki ju je bolnišnici donirala tovarna zdravil Krka iz Novega mesta.

Ta se je ob svoji 70-letnici, ki jo obeležuje letos, po besedah direktorice za slovenski trg v Krki Mojce Prah Klemenčič odločila pomagati številnim zdravstvenim ustanovam po Sloveniji, pravzaprav vsem 12 slovenskim bolnišnicam z ginekologijo in pediatrijo, seveda tudi domači SB Novo mesto. Pri tem posebno skrb posvečajo ravno bolnim otrokom.

Zahvalo Krki prevzel Jože Colarič

Pomočnica direktorice SB Novo mesto Katarina Drenik se je ob predaji posteljic s posebno plaketo zahvalila predsedniku uprave in generalnemu direktorju Krke Jožetu Colariču za Krkino pomoč njihovi bolnišnici z donacijami, s kateri dvigujejo kvaliteto oskrbe njihovih pacientov. Še posebej je to pomembno, ko gre za najmlajše in najbolj nemočne.

Obenem je povedala, da imata obe ustanovi kar nekaj skupnih lastnosti: od uspešnosti in skrbi za zdravje in dobro počutje ljudi do letošnjega okroglega jubileja: Krka praznuje 70 let delovanja, SB NM pa 130 let. Zato je Colariču v imenu odsotne direktorice dr. Milene Kramar Zupan čestitala za ta jubilej.

Z besedami hvaležnosti Krki je na predaji dveh reanimacijskih posteljic spregovoril v.d. strokovnega direktorja SB NM Boštjan Kersnič (na desni).

Boštjan Kersnič, v.d. strokovnega direktorja SB Novo mesto, je povedal, da jim sodelovanje s Krko res veliko pomeni in da vidi svetlo prihodnost za obe ustanovi. »Hvala še enkrat v imenu vseh zaposlenih v bolnišnici in v imenu vseh Dolenjcev, ki lahko koristijo vaše donacije,« je dejal.

Zakaj sta posteljici pomembni?

Kot je na včerajšnji predaji posteljic povedala predstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo Damjana Koželj, gre pri novih modularno grelnih reanimacijskih posteljicah za novorojenčke za pomembno pridobitev, ki bo najmanjšim pacientom - nedonošenčkom in donošenčkom – omogočila preživetje v nujnih primerih in še boljšo zdravstveno oskrbo.

Damjana Koželj, predstojnica Ginekološko porodniškega oddelka SB Novo mesto

»Namen teh posteljic je čim boljša oskrba novorojenčka v porodni sobi neposredno po porodu, ko potrebuje dodatno oskrbo. Najprej otroka seveda dobi mamica, saj je pomemben neposreden stik, včasih pa, če novorojenček ali mamica nista čisto v redu, to posteljico uporabljamo za gretje otročka. Pravzaprav gre preko te posteljice vsak novorojenček. Posteljica ima nastavljive višine, digitalni zaslon, da preverjamo kisik v krvi in vse ostale parametre, ki jih je treba spremljati, v skrajnih primerih izvajamo tudi oživljanje,« pove Koželjeva in doda, da reanimacij k sreči ni veliko, manj kot en odstotek novorojenčkov jo potrebuje. Na leto imajo v novomeški porodnišnici okrog 1200 do 1300 porodov.

Veselje ob odkritju nove pridobitve v novomeški porodnišnici

Dve takšni posteljici je lani priskrbela že SB Novo mesto, z donacijo Krke pa so zdaj vse štiri porodne sobe na ginekološko porodniškem oddelku opremljene z njimi – stare niso bile več zanesljive.

»Zato smo res hvaležni Krki, da se je odločila pomagati prav našemu oddelku, ker nam posteljici prideta zelo prav,« poudari Koželjeva, zadovoljna, da so v zadnjem letu posodobili in prenovili tako porodne sobe kot celoten oddelek.

Krka pomaga že 70 let

Mojca Prah Klemenčič, direktorica za slovenski trg v Krki d.d. Novo mesto

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke d.d.

Direktorica za slovenski trg v Krki Mojca Prah Klemenčič je izpostavila, da Krka vseh 70 let sodeluje z dolenjskim zdravstvom in bolnišnico tudi tako, da pomaga pri nakupu sodobne medicinske opreme. Na ta način želijo prispevati k višji kakovosti zdravstvenih storitev ter omogočiti čim boljšo diagnostiko in zdravljenje bolnikov.

Verjetno ni oddelka oz. prostora v novomeški bolnišnici, kjer ne bi našli kake opreme, ki so jo donirali. Gre za številne gastroskope, kolonoskope, ultrazvoke itd. Sama se spominja zlasti velike donacije iz leta 2019 pediatričnemu oddelku – ultrazvoka za srce, pa računalniške navigacije oddelku ORL, ki je pomenila novo kvaliteto dela zaposlenim.

Skupna vrednost vseh donacij Krke ob 70-letnici je 340 tisoč evrov, bolnišnice pa so se same odločile, kaj najbolj potrebujejo. Največja donacija je šla mariborskemu UKC. V SB Brežice so npr. Krkin denar - deset tisoč evrov - uporabili za izolacijsko sobo, posteljici za SB Novo mesto pa sta stali 20 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj

