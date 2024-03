FOTO: Folklorni večer v Mokronogu

11.3.2024 | 12:50

Mokronog - V Mokronogu so prav na mednarodni dan žena gostili prvi folklorni večer, ki ga je pripravila trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Gre za novost v letošnjem letu, saj so v eni prireditvi združili dve t. i. območni srečanji: Območne revijo Napev-Odsev (srečanje poustvarjalcev ljudskega izročila Slovenije) in Maroltovo srečanje (srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije). Na ta način so društvom oz. skupinam iz Temeniške in Mirnske doline omogočili, da se predstavijo pred domačim občinstvom.

Na prireditvi, pominevani Folklorni večer s pesmijo in plesom, sta se predstavili dve folklorni skupini, tri skupine ljudskih pevcev in ena zasedba ljudskih godcev: Folklorna skupina Večerna zarja (DU Veliki Gaber, Folklorna skupina Nasmeh (UTŽO CIK Trebnje), Ljudski pevci in godci Trebelnega (KUD Emil Adamič Mokronog), Vaški pevci Šentrupert (sekcija KD Mavrica Šentrupert), pevke Ragle (Društvo Ragle) in godci iz FS Nasmeh. Nastop skupin sta si ogledala dva strokovna spremljevalca. Kot so sporočili iz JSKD OI Trebnje, je Klemen Bojanovič budno spremljal ljudske pevce, Vesna Klavžar pa obe folklorni skupini. Po prireditvi sta se pogovorila s predstavniki skupin in jim predala nasvete za nadaljnje delo.

Na prireditvi je zbrane pozdravila podžupanja Občine Mokronog – Trebelno Snežka Bizjak. Folklorni večer, ki ga je povezovala Petra Krnc Laznik, so omogočili Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter občine Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje.

M. K.

Foto: Studio Praprotka

Galerija