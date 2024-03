Video o protipoplavni zaščiti: Kako HE prevajajo visokovodni val

10.3.2024 | 16:30

HE Krško (Foto: arhiv DL)

Hidroelektrarne na spodnji Savi, ki energijo vode pretvarjajo v električno energijo, kot objekti z nasipi igrajo tudi pomembno vlogo zagotavljanja varnosti naselij pred poplavami. V družbi HESS so na temo predstavili izobraževalni video.

Hidroelektrarne, zgrajene na spodnji Savi, vključno z načrtovano HE Mokrice, niso zasnovane le za proizvodnjo električne energije in zagotavljanje sistemskih storitev. Njihova funkcija je tudi zagotavljanje protipoplavne varnosti celotnega spodnjesavskega prostora, ki je brez HE, kot poroča revija slovenskega elektrogosdarstva Naš stik, realno ni možno zagotoviti. Pri tem ključno vlogo igrajo pretočne akumulacije, ki s svojo obliko in velikostjo omogočajo obvladovanje visokih voda ter uravnavajo nivoje podtalnice. Bistvo zagotavljanja protipoplavne varnosti je, da so pretočne akumulacije medsebojno ustrezno verižno povezane. Ker pretočne akumulacije segajo ena v drugo in so soodvisne, je toliko bolj pomembno, da so zgrajene vse, ki tvorijo verigo v celoti, še dodajajo v Našem stiku.

Spodaj je na ogled izobraževalni video, ki ponazori dogajanje prevajanja visokovodnega vala.

M. K.