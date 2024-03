V končnici poraz v Šenčurju

7.3.2024 | 08:30

Foto: Luka Vovk

Šenčur - Košarkarji Krke so v 20. krogu Lige Nova KBM v zelo izenačeni tekmi v gosteh izgubili s Šenčurjem GGD s 75:81 (20:22, 22:21, 15:14, 18:24) in doživeli četrti poraz v tem tekmovanju.

* Dvorana Šenčur, gledalcev 150, sodniki: Grbić, Krajnc (oba Ljubljana), Milanović (Kranj).

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: Čibej 9 (5:5), Novak 13, Ožegovič 5, Murić 21 (4:5), Antić 2, Martinčič 7, Đapa 10 (1:2), Malovčić 7 (2:2), Petrovič 7 (1:1).

* Krka: Planinić 8 (2:2), Hamilton 9, Stergar 9 (4:8), Bačvić 5, Jurković 5 (1:2), Špan 17, Radovanović 18 (3:4), Macura 4.

* Prosti meti: GGD Šenčur 13:15, Krka 10:16.

* Met za tri točke: GGD Šenčur 8:22 (Murić 3, Novak, Malovčić, Ožegovič, Martinčič, Đapa), Krka 11:27 (Špan 5, Radovanović 3, Hamilton, Stergar, Bačvić).

* Osebne napake: GGD Šenčur 21, Krka 25.

* Pet osebnih: /.

Šenčurjani so se na zadnji odigrani tekmi z zmago proti Rogaški utrdili v zgornji polovici razpredelnice, tekmec na Gorenjskem pa je bil tokrat popolnoma drug, a vodilna ekipa lige ni upravičila vloge favorita. Vsaj začasno so Gorenjci spet na četrtem mestu.

Gledalci v Šenčurju so videli izjemno tesen obračun. V prvem delu si nobena od ekip ni priigrala večjega naskoka, najvišje vodstvo pa so imeli pri 28:22 gradbinci, potem ko sta za tri točke zadela Gaber Ožegovič in Dalibor Đapa.

Tudi po menjavi strani je dvoboj ostal tesen, Gorenjci pa so si v 35. minuti z delnim izidom 11:3 vnovič priigrali pol ducata točk prednosti. V 38. minuti je Dino Murić zadel za vodstvo domačih s 75:69, a je Jan Špan v naslednji minuti z dvema trojkama izid poravnal. A za preobrat je Dolenjcem zmanjkalo idej in gostitelji so s šestimi točkami dosegli presenetljivo zmago.

V tretji četrtini je bil zavoljo dveh tehničnih napak izključen Krkin glavni trener Gašper Okorn, tekmo pa je v nadaljevanju vodil njegov pomočnik Igor Kešelj.

Pri domačih je z 21 točkami izstopal Dino Murić, pri gostih jih je 18 dosegel Marko Radovanović, Špan pa eno manj.

Izjava po tekmi:

Igor Kešelj, pomočnik trenerja: »Odigrali smo eno slabših tekem v slovenski ligi. Z 21 izgubljenimi žogami nismo mogli pričakovati kaj drugega kot poraz.«

Krkaši s 16 zmagami in štirimi porazi ostajajo na vrhu lestvice, v prihodnjem krogu pa bodo v sredo, 13. 3., gostili Rogaško. Še prej bodo v okviru AdmiralBet ABA lige v nedeljo, 10. 3., gostovali v Beogradu pri Crveni zvezdi.

Izidi 20. kroga košarkarske lige Nova KBM in lestvica

- sreda, 6. marec:

GGD Šenčur - Krka 81:75 (22:20, 43:42, 57:57)

- sobota, 9. marec:

13.00 Hopsi Polzela - LTH Castings

18.00 ECE Triglav - Kansai Helios

19.00 Rogaška - Šentjur

* Lestvica:

1. Krka 20 16 4 1827:1557 36

2. Kansai Helios 19 15 4 1629:1467 34

3. Ilirija 19 13 6 1544:1456 32

4. GGD Šenčur 20 10 10 1537:1577 30

5. LTH Castings 19 10 9 1583:1616 29

6. Šentjur 19 8 11 1517:1618 27

7. ECE Triglav 19 7 12 1430:1463 26

8. Terme Olimia 19 7 12 1552:1626 26

9. Rogaška 19 6 13 1423:1481 24

10. Hopsi Polzela 19 4 15 1471:1652 23

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

