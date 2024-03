FOTO: V Brežicah naj bi streljal upokojeni policist, posreduje specialna enota

6.3.2024 | 19:50

Ena od ulic pri brežiškem Lidlu je popolnoma zaprta. V pripravljenosti so policisti, gasilci, reševalci. (Foto: M. Luzar)

Brežice - V središču Brežic, blizu trgovine Lidl, je popoldne prišlo do incidenta. Po prvih ugotovitvah policije se v stanovanjski hiši nahaja moški, ki ima pri sebi orožje. Posredujejo policisti specialne enote in pogajalci, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto. Po dosedanjih informacijah in pričevanjih domačinov naj bi prišlo tudi do streljanja.

Prve ugotovitve policije kažejo, da je moški sam v hiši. Več informacij bodo javnosti lahko posredovali, ko bodo aktivnosti na kraju zaključene oziroma po končani preiskavi.

Domnevno oborožen moški naj bi sprva grozil zaposlenim v tamkajšnji lekarni, pri tem naj bi nekajkrat ustrelil v zrak (po nekaterih informacijah naj bi streljal v tla), nato pa naj bi se zaprl v domačo hišo, pravijo okoliški prebivalci. Grozil naj bi, da se bo razstrelil, iz hiše naj bi bilo slišati nekaj strelov.

Takšne informacije so prišle tudi do župana Brežic Ivana Molana, ki je potrdil, da je cesta v okolici še zaprta. Po informacijah, ki so zaokrožile med okoliškim prebivalstvom, naj bi šlo za domačina, sicer nekdanjega policista.

Po neuradnih informacijah gre za upokojenega policista, ki je zabredel v dolgove, dodaja Svet24.

Policisti domačinom svetujejo, naj zaradi varnosti ostanejo doma.

STA; M. K.