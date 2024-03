Robertu Medletu še nagrada GZS

6.3.2024 | 13:30

Robert Medle z nagrado GZS (Fotografije s sinočnje prireditve: S. R.)

Ljubljana/Novo mesto - Štirje gospodarstveniki so sinoči na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu v Ljubljani prejeli nagrado Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. GZS je nagrado že 56. podelil gospodarstvenikom kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja.

Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2023 je prejel tudi Robert Medle iz novomeškega podjetja Roletarstvo Medle.

Je predstavnik druge generacije družinskega podjetja, ki se je razvilo iz očetove obrtne delavnice pred 47 leti. Njihovi glavni proizvodi so rolete in žaluzije ter polizdelki za izdelavo rolet, žaluzij in oken PVC. Pod njegovim vodstvom se je število zaposlenih povečalo s 50 na 200, prihodki podjetja so se ob koncu leta 2023 ustavili pri 42,7 milijona evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa je dosegel 8,1 milijona evrov, so na GZS zapisali v obrazložitvi nagrade.

Po javno objavljenih podatkih je Roletarstvo Medle vodilni slovenski proizvajalec v panogi.

ŠTIRJE NAGRAJENCI

Poleg Medleta so bili nagrajenci še trije, in sicer Janko Koprivec, ustanovitelj, lastnik in prokurist družbe Siliko z Vrhnike, ki ima poslovno enoto tudi na Radni, Milan Košeljnik, direktor družbe Kolding s Prevalj, in Dragan Mešič, direktor družbe Megras iz Murske Sobote.

M. K.