Sosedski derbi dobili Trebanjci

3.3.2024 | 09:20

Foto: RK Trimo Trebnje

Ostale fotografije s tekme v Trebnjem (tudi spodaj v fotogaleriji): MRK Krka

V 18. krogu lige NLB so v Trebnjem včeraj spremljali sosedski derbi. Boljši bo bili rokometaši domačega Trima, Krka pa je doživela peti poraz.

Trimo Trebnje - Krka 25:20 (13:9)

Rokometaši trebanjskega Trima so premagali Krko s 25:20 (13:9).

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 610, sodnika: I. in D. Ivančič.

* Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič 1, Višček 2, Bulzamini 1, Didovič, Jurečič 8 (3), Kotar 1, Udovič, Miklavec 8, Grmšek, Grbić, Cingesar 1, Nešić, Krešić 1, Ćorsović 2.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Majstorović 3 (1), Udovč, Muhič, Rašo 1, Vukić, Stanojević 3, Zajc 2, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 6 (5), Matko, Horvat 2.

* Sedemmetrovke: Trebnje 3 (3), Krka 7 (6).

* Izključitve: Trebnje 10, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so se po porazu v Slovenj Gradcu vrnili na zmagovalna pota, potem ko so po dobrih 20 minutah prišli do štirih zadetkov prednosti, pozneje pa prednost držali do konca. Trimo je vpisal 15. zmago in ima na vrhu lestvice dve točki prednosti pred Celjem, ki ga tekma čaka v nedeljo v Kopru. Krka, ki je prekinila niz treh tekem brez poraza, je doživela peti poraz, za včerajšnjimi tekmeci zaostaja za devet točk.

Obračun v Trebnjem se je začel zelo izenačeno, ekipi sta bili ena ob drugi, šele v 19. minuti je Jan Jurečič domači zasedbi priigral dva gola prednosti, v 22. in 23. pa sta Vid Miklavec poskrbela še za izdatnejšo prednost (11:7). S štirimi goli prednosti so šli izbranci Uroša Zormana tudi na glavni odmor.

Podobno razliko so gostitelji držali tudi v drugem polčasu, tekmecev niso spustili bližje kot na tri zadetke, za nameček je tik pred koncem Miklavec zadel še za najvišjo prednost tekme in tudi končni izid 25:20.

Pri domačih sta po osem golov dosegla Jurečič in Miklavec, pri gostih jih je Tilen Kukman dosegel šest.

Trebanjci bodo v 19. krogu v četrtek gostovali v Škofji Loki, Krka pa bo prihodnjo soboto gostila Sviš Ivančno Gorico.

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 24:30 (11:17)

Rokometaši Gorenja Velenja so v gosteh premagali Riko Ribnico s 30:24 (17:11).

* Športni center Ribnica, gledalcev 350, sodnika: Žibret in Teršek.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Mihelič 1, Žagar 7, Ljevar 6, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 3 (1), Cimerman 3, Đekić 1, Knavs 1, Zakrajšek, Nosan 2, Klun, Hrastnik.

* Gorenje: Skok, Taletović, Haseljić 8, Pipp 5, Velić, Maričić, Drobež 2, Tatar, Sokolič 5 (1), Verdinek 4, Šiško 4, Jezernik, Tajnik, Slatinek Jovičič 1, Predović 1, Hriberšek.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (1), Gorenje Velenje 3 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 6, Gorenje Velenje 10 minut.

* Rdeči karton: Hrastnik (14.).

Velenjske ose so se po 13. zmagi v sezoni točkovno izenačile z drugouvrščenim Celjem Pivovarno Laško. Po 17 odigranih tekmah imajo Velenjčani 29 točk, dve več ima na vrhu Trimo, ki je odigral tekmo več. Ribnica po osmem porazu, od tega tretjem v nizu, za zdaj še ostaja v zgornji polovici lestvice na sedmem mestu.

Gosti so dvoboj začeli udarno in hitro povedli s 7:2. Za nameček so domači v 14. minuti ostali brez Gašperja Hrastnika, ki si je zaradi udarca v glavo tekmeca prislužil rdeč karton in predčasno prho.

Čeprav so se domači nekoliko približali, v 18. minuti na -3, so do polčasa favorizirani varovanci Zorana Jovičića vzpostavili prednost šestih golov.

Domači so se kljub Hrastnikovi odsotnosti dobro kosali z Velenjčani in se nekajkrat približali na tri, štiri gole, a bližje nikakor niso mogli. Tretjeuvrščena zasedba prvenstva je nadzorovala potek dvoboja in ga dobila s 30:24.

Za moštvo iz dežele suhe robe sta Leon Ljevar in Žan Žagar dosegla po šest golov, pri osah pa je Ibrahim Haseljić dvoboj končal z osmimi goli. Matevž Skok je za zmagovito moštvo zbral 19 obramb, od tega dve s sedmih metrov.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala pri Dobovi.

Sviš Ivančna Gorica - Slovenj Gradec 30:31 (9:17)

Rokometaši Slovenj Gradca so v Stični premagali domačo ekipo Sviša Ivančne Gorice z 31:30 (17:9).

* Dvorana OŠ, gledalcev 690, sodnika: Kavalar in Žitnik.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar, Justin 5 (3), Tekavčič 1, Stopar 1, Klemenčič 1, Omahen, Pirnat, Grum 4, Marojević 6 (1), Bradač, Korošec 7, Kompare, Košir 5 (2), Vidmar.

* Slovenj Gradec: Leben, Marković, Smolnikar, Cvetko 6 (2), Milenković 1, Štaleker, Karlaš, Levc 4 (2), Šol, Kotar 2, Svečko 3, Pandev 1, Saleznik, Lampret 1, Štumpfl 11 (4), Jankovskij 2.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 7 (6), Slovenj Gradec 9 (8).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 8, Slovenj Gradec 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Slovenjgraški rokometaši so po zmagi proti vodilni ekipi Trima nadaljevali pozitiven trend tudi v Stični. Po zamenjavi trenerja, Nenada Maksića je na klopi nadomestil Žiga Lesjak, so Korošci zmagali tretjič zapovrstjo.

Po Škofljici in Trimu je "padel" še Sviš (14 točk). Čeprav imajo Slovenjgradčani po osmi zmagi v sezoni zdaj 18 točk, pa je po pisanju na profilu Korošcev na družbenem omrežju Facebook Trimo vložil pritožbo na izvedbo tekme pretekli konec tedna. O razpletu bo tako odločilo vodstvo tekmovanja.

Gosti so v Stični razliko najprej naredili do polovice prvega polčasa, ko so povedli za štiri gole (9:5). Domači so se nato približali na -3, a je ob koncu polčasa slovenjgraška zasedba znova ušla, tokrat na osem golov (17:9).

V drugem delu so gosti sprva ohranjali osem golov prednosti, nato pa se je v napadu ustavilo. Domačini so rezali v zaostanek in se v 49. minuti približali na vsega dva gola razlike. Večkrat so prišli tudi na le gol zaostanka in imeli celo zadnji napad za izenačenje. Tega so zapravili, s čimer so Slovenjgradčani odnesli dve točki.

Uroš Štumpfl je za Korošce dosegel 11 golov, šest jih je dodal Rok Cvetko, pri domačih pa je bil s sedmimi zadetki najboljši strelec Lucijan Korošec. Šest jih je dosegel Marko Marojević.

Rokometaši Sviša bodo v naslednjem krogu gostovali pri Krki.

Ljubljana - Dobova 34:23 (16:12)

Rokometaši Ljubljane so premagali Dobovo s 34:23 (16:12).

* Športna dvorana Krim, gledalcev 129, sodnika: Marinkovič, Vidali.

* Ljubljana: Logar, Gaberc, V. Lukman 8, Vrbinc 1, Jaklič 5 (2), Novak 2, Brulec, Nosan 1, Makivić 3, Kamenicki 4, J. Lukman 3, Pernovšek 4 (1), Gombač, Tomšič, Ključanin 3.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban, Fabek 2, Gerjovič 1, Stunković, Romih 4, Pintar 4, Rantah 7 (4), Mladkovič, Ferenčak, Kozolić 3, Baznik, Maček 2.

* Sedemmetrovke: Ljubljana 4 (3), Dobova 5 (4).

* Izključitve: Ljubljana 10, Dobova 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Dvoboj zadnjeuvrščene ekipe prvenstva in predzadnjega moštva z lestvice je pripadel zadnjeuvrščeni. Po izenačenem začetku so Ljubljančani odločilen korak do zmage naredili v uvodu drugega polčasa, ko so začeli nabirati prednost, ki je nato znašala tudi končnih enajst golov. Ljubljana je vpisala tretjo zmago in se točkovno izenačila z včerajšnjim tekmecem.

Prvi polčas je bil izenačen vse do 10:10, nato pa so domači dosegli tri zadetke zaporedoma in prišli do dotlej najvišje prednosti. Za novo najvišjo je poskrbel Jure Lukman, ki je pred iztekom polčasa zadel za 16:12.

Jaka Kamenicki je v 33. minuti zadel že za lepo prednost Ljubljančanov (18:13), ki so jo nato še oplemenitili, v 44. minuti je znašala že 23:15 po golu Vida Lukmana.

Ljubljančani tudi v nadaljevanju niso popuščali, vodili so tudi za deset golov, tako da je bil zmagovalec znan že precej pred iztekom 60. minute. Tik pred koncem so prišli do najvišje prednosti pri končnem izidu 34:23.

Vid Lukman je bil z osmimi goli najboljši strelec domačih, Nik Rantah je pri gostih dosegel enega manj.

Dobova bo v prihodnjem krogu gostila Ribnico.

Izid, 18. krog:

- sobota, 2. marec:

Trimo Trebnje - Krka 25:20 (13:9)

Jeruzalem Ormož - LL Grosist Slovan 24:26 (11:10)

Škofljica - Urbanscape Loka 33:29 (14:15)

Sviš Ivančna Gorica - Slovenj Gradec 30:31 (9:17)

Ljubljana - Dobova 34:23 (16:12)

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 24:30 (11:17)

- nedelja, 3. marec:

18.00 Koper - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 18 15 1 2 584:459 31

2. Gorenje Velenje 17 13 3 1 524:427 29

3. Celje Pivovarna Laško 17 14 1 2 570:479 29

4. Krka 18 9 4 5 524:470 22

5. Jeruzalem Ormož 18 9 3 6 483:478 21

6. Koper 17 10 0 7 492:465 20

7. Riko Ribnica 18 8 2 8 584:564 18

8. Slovenj Gradec 18 8 2 8 516:528 18

9. Sviš Ivančna Gorica 18 6 2 10 517:544 14

10. Urbanscape Loka 18 5 2 11 501:554 12

11. LL Grosist Slovan 18 5 1 12 485:520 11

12. Škofljica 18 5 1 12 478:547 11

13. Ljubljana 17 3 0 14 470:565 6

14. Dobova 18 3 0 15 448:577 6

STA; M. K.

Galerija