Krkaši v končnici do remija

29.2.2024 | 08:30

Foto: Špela Stajnko

Ormož - Rokometaši Jeruzalema Ormoža in Krke so se na zaostali tekmi 16. kroga lige NLB v Ormožu sinoči razšli z neodločenim izidom 26:26 (10:16).

* Športna dvorana Hardek, gledalcev 650, sodnika: Humek, Škvarč.

* Jeruzalem Ormož: Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Munda 5, Sok 8 (3), Vincek, Žuran, G. Hebar 3, M. Hebar, Šulek, Blagotinšek 1, Pungartnik 5, Krabonja, Kolmančič 1, Jerenec 3, Zemljič.

* Krka: Rauh, Brajer, Bradeško, Majstorović 7 (3), Muhič, L. Rašo, Vukić 3, Stanojević 2, D. Rašo 3, Zajc, Nikolić 4, Lavrič, Kukman 1, Matko 2, Horvat 4, Blaževič.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 5 (3), Krka 5 (3).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 10, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: /.

V Ormožu so se srečali neposredni tekmeci v boju za četrto mesto na prvenstveni razpredelnici. Krka je imela pred dvobojem točko prednosti, po prvem polčasu je kazalo, da bo prednost še povečala in se utrdila na četrtem mestu.

Na odmoru je namreč imela šest golov prednosti, vodila tudi za osem (13:5), toda v drugem polčasu je prišlo do preobrata. Domači so na začetku zadnje minuto celo povedli s 26:25, toda Dolenjci so še uspeli izenačiti, tako da se je tekma zasluženo končala brez zmagovalca.

Dolgo časa je kazalo, da bodo za domače usodne prve minute. Gosti so namreč tekmo odprli z delnim izidom 5:0, nato pa zanesljivo prednost držali vse do odhoda v slačilnice. V drugem delu so se Ormožani prebudili, začele tekmece loviti. V 57. minuti je Aljoša Munda izenačil na 25:25, Tadej Sok, z osmimi goli najučinkovitejši igralec tekme, pa jih je celo povedel v vodstvo. Marko Majstorović, s sedmimi goli najboljši strelec Krke, je ekspresno izenačil.

Do konca sta imeli obe ekipi še priložnost za polni izkupiček, domači so na postavljeno obrambo izgubili žogo, gosti pa so slabo izvedli protinapad in niso prišli do strela.

Nad igro in končnim razpletom v Hardeku ni bil pretirano zadovoljen rokometaš MRK Krka Luka Muhič: » Tekmo smo začeli zelo suvereno, v obrambi smo naredili zelo malo napak in se na polčas odpravili s šestimi goli prednosti. V nadaljevanju pa smo naredili preveč tehničnih napak. Igra v obrambi je bila slabša, na koncu pa je bilo to dovolj le za točko.«

V naslednjem krogu bo Krka gostovala pri vodilnemu Trimu Trebnje.

Izidi zaostale tekme 16. kroga lige NLB v rokometu in lestvica.

- sreda, 28. februar:

Jeruzalem Ormož - Krka 26:26 (10:6)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 17 14 1 2 559:439 29

2. Celje Pivovarna Laško 17 14 1 2 570:479 29

3. Gorenje Velenje 16 12 3 1 494:403 27

4. Krka 17 9 4 4 504:445 22

5. Jeruzalem Ormož 17 9 3 5 459:452 21

6. Koper 17 10 0 7 492:465 20

7. Riko Ribnica 17 8 2 7 560:534 18

8. Slovenj Gradec 17 7 2 8 485:498 16

9. Sviš Ivančna Gorica 17 6 2 9 487:513 14

10. Urbanscape Loka 17 5 2 10 472:521 12

11. LL Grosist Slovan 17 4 1 12 459:496 9

12. Škofljica 17 4 1 12 445:518 9

13. Dobova 17 3 0 14 425:543 6

14. Ljubljana 16 2 0 14 436:542 4

STA; M. K.