Manglarjevi Načini pobega

23.2.2024 | 10:10

Manglar med ustvarjanjem na 55 MTLS v Trebnjem

Deja Bečaj

Trebnje - 18 del na prvi letošnji začasni razstavi v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje z zgovornim naslovom Načini pobega odseva in kritično obravnava kubansko ekonomsko, socialno in politično krizo. Njihov avtor je kubanski umetnik z vzdevkom Manglar, nagrajenec 55. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje.

Ramón Rodríguez Fernández – Manglar se je rodil leta 1958 na Kubi. Bil je direktor televizijskih programov in avtor uspešnih dokumentarnih filmov o kubanskih slikarjih, z grafiko pa se ukvarja od leta 1999. Za svoje delo je prejel mednarodna priznanja, sodeloval na razstavah kubanskih umetnikov, v zadnjih dveh letih pa se je predstavil tudi v Evropi. Manglar pomeni mangrova, drevo, ki raste v ekstremnih razmerah, v tleh, ki jih vedno prekriva voda, morje, tudi 50 metrov stran od umetnikovega doma v Santa Fé v Havani.

»Mangrove so ujete na neprijaznih tleh, v procesu vračanja domov in bega na boljše in ravno ta beg je osrednji motiv Manglarjevih kolažev. Z nalaganjem različnih materialov izoblikuje gruče različnih figur in jim nato doriše jasnejše atribute. Značilne so velike izbuljene oči, široko odprta usta, krčevite poze, se pa pogosto vrača tudi k družinskim motivom, ki so bolj umirjeni, vseeno pa odsev napetega dogajanja na Kubi. V sama dela rad vključuje tudi vsakodnevne predmete, kot so ključi, krožniki in skodelice, ki potencirajo povednost prizora,« o avtorju in delih na razstavi pravi kustosinja razstave Deja Bečaj.

Kubanski umetnik je strokovno komisijo 55. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje leta 2022 prepričal z diptihom Tisoč in en način za pobeg iz raja, v katerem gruča ljudi pogleduje proti nebu v upanju, da bodo tudi njim zrasla krila, da bodo uspeli splezati na balon ali se vanj enostavno spremeniti, so v galeriji zapisali v sporočilu za javnost. Poleg nagrajenega dela je na tokratni začasni razstavi, ki jo je simbolno odprl šentruperski župan Tomaž Ramovš, na ogled še 17 del z avtorju lastno likovno govorico, za katero je značilna samosvoja figuralika in pretvarjanje realnih stisk v zamrznjene kadre, ki se obiskovalcu lahko zazdijo kot nočne more, iz katerih si želijo ubežati.

Glasbeni kamenček v mozaik včerajšnjega odprtja razstave Načini pobega, ki bo na ogled do sredine maja, je dodala Glasbena šola Trebnje.

M. K.

Foto z odprtja: Studio PraprotKa, foto Manglarja med ustvarjanjem na 55. Taboru: arhiv GLST

Zvočni zapisi Deja Bečaj Deja Bečaj

Galerija