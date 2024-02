CGP uspel s pritožbo, revizijska komisija razveljavila razpis

Ljubljana/Novo mesto - Državna revizijska komisija je razveljavila razpisni postopek, s katerim je Univerza v Ljubljani za projekt gradnje novih prostorov ljubljanske veterinarske fakultete izbrala gradbeno podjetje Strabag. Zahtevek za revizijo je vložil eden od neizbranih ponudnikov, in sicer novomeško podjetje CGP.

Kot so sporočili z revizijske komisije, je CGP z zahtevkom za revizijo izpodbijal naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila Strabagu, ki jo je naročnik sprejel po opravljenem konkurenčnem postopku s pogajanji.

Pri slednjem gre sicer v skladu z zakonodajo za dvofazni postopek, v katerem naročnik v prvi fazi preveri usposobljenost kandidatov za izvedbo javnega naročila, v drugi fazi pa kandidate s priznano sposobnostjo povabi k oddaji ponudb.

Komisija je v revizijskem postopku ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami zakona, saj v sklopu prve faze ni sprejel odločitve o priznanju sposobnosti, pač pa je o usposobljenosti kandidatov odločil šele v odločitvi o oddaji javnega naročila.

Državni revizorji so zato ugodili zahtevku pritožnika in posledično razveljavili postopek oddaje javnega naročila od vključno prvega vabila kandidatom na pogajanja, so še pojasnili na revizijski komisiji.

Temeljni kamen za novo veterinarsko fakulteto so simbolično položili že sredi decembra, in sicer na območju ob že obstoječih objektih na Cesti v Mestni log, kjer bodo zgradili dve medsebojno povezani stavbi.

Strabag bi gradbena dela opravil za dobrih 46 milijonov evrov, na razpisu pa sta sodelovala še CGP, skupaj s Kolektor Kolingom ter Makro 5 gradnje. Po opravljenih pogajanjih je bila ponudba CGP višja za nekaj več kot tri milijone, ponudba Makro 5 gradenj pa za nekaj več kot osem milijonov evrov.

Celoten projekt je sicer vreden 76 milijonov evrov, od tega bo univerza nekaj manj kot 68 milijonov evrov dobila iz sofinanciranja, okoli 49 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost, okoli 19 milijonov pa iz državnega proračuna. Ob položitvi temeljnega kamna so sicer napovedali, da naj bi bila gradnja predvidoma končana v drugem četrtletju 2025.

