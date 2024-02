Clio I Feel Slovenia - iz Revoza samo za slovenski trg

12.2.2024 | 19:00

Foto: GA Adriatic

Novo mesto - Francoski proizvajalec vozil Renault, ki je s tovarno Revoz prisoten tudi v Novem mestu, bo kupcem spet ponudil serijo modela Clio v izvedbi I Feel Slovenia. Gre za avtomobile, izdelane v Sloveniji in namenjene izključno slovenskim kupcem, z ugodnejšim razmerjem med ceno in opremljenostjo vozila, so danes sporočili iz družbe GA Adriatic, ki v Sloveniji zastopa znamko Renault.

Omejena ekskluzivna serija vozil, narejenih Revozu, je že na voljo, Clio I feel Slovenia stane od 15.990 € in nudi, kot navajajo v sporočilu za javnost, bogat nabor opreme ter bencinski motor TCe90.

Renault Clio niso prvič poimenovali I feel Slovenia. Pri Renaultu so to storili že leta 2017 (pri vozilu Clio četrte generacije) in leta 2020 (pri Cliu pete generacije). Čeprav je obakrat šlo za vozilo z najdražjim paketom opreme, je Clio I Feel Slovenia postal velika prodajna uspešnica. Tokrat pa so se odločili, da s preobrazbo pete generacije Clia slovenskim kupcem ponudijo ''vozilo z bogatim naborom opreme, ob tem pa ohranijo njegovo ljudskost in dostopnost''.

Renault Clio je najbolj pogost avtomobil na slovenskih cestah, hkrati pa se lahko pohvali z naslovom Slovenski avto leta 2020. V letu 2017 se je proizvodnja četrte generacije vrnila v novomeški Revoz in je tam ostala vse do danes. »Ponosen sem, da smo edina avtomobilistična znamka, katera lahko svojim kupcem ponudi vozilo izdelano v Sloveniji,« je dejal Gregor Smole, direktor prodaje in marketinga Renault in Dacia, GA Adriatic.

Že več kot tri desetletja sicer mineva, odkar je Clio prvič zapeljal z Revozovih proizvodnih trakov, v Novem mestu so ga proizvajali v vseh njegovih generacijah, izjema je bil le Clio 3. generacije. Če seštejemo vse njegove generacije, je bilo v Revozu do sedaj proizvedenih več kot 2 milijona primerkov. Iz tovarne je bilo odpeljanih več kot 152 tisoč primerkov Cliove zadnje generacije. »V več kot 50-letni zgodovini proizvodnje vozil znamke Renault v Revozu Clio zaseda prav posebno mesto: od skupaj 4,9 milijona proizvedenih vozil predstavlja skoraj polovico (2,1 milijona). Vse generacije tega priljubljenega modela, razen tretje, so nastajale v Novem mestu in trdimo lahko, da je Clio prvi motor razvoja tovarne, saj je vsaka nova generacija s seboj prinesla nove tehnologije, nove kompetence in nov zagon. ... In prodajni slogan, s katerim se je Clio prve generacije predstavil na trgu 'Ima vse, kar imajo veliki', ji je več kot pisan na kožo,« pa je, kot so še zapisali v sporočilu za javnost, poudaril Jože Bele, predsednik uprave Revoza.

M. K.