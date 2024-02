V najtežjih časih nas lahko rešijo zgolj in samo odnosi

8.2.2024 | 15:30

Ravnateljica Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Melita Skušek je poudarila, kako veliko moč ima beseda.

Slavnostni govornik akademski slikar Jože Marinč

Učenci so z mentorji pripravili zanimiv in pester kulturni spored. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Pred Prešernovim dnevom, slovenskim kulturnim praznikom, so včeraj pripravili v Kostanjevici na Krki v prostorih Osnovne šole Jožeta Gorjupa osrednjo občinsko prireditev. Ta šola in Glasbena šola Krško sta dogodek pospremili s sporedom.

Zbrane je nagovorila ravnateljica Osnovne šole Jožeta Gorjupa Melita Skušek. Dodala je, kot se je izrazila, nekaj misli k Cankarjevemu razmišljanju, da je slovenska beseda beseda praznika, petja in vriskanja.

Besede imajo, kot je rekla, veliko moč in zvok besede je lep, ker jo izgovarja človek človeku, da bi se razumela, spoznala in sprejela.

Že v davnini je človek v svojih začetkih umetnosti neskončno spoštoval, kar so ustvarjali njegovi predniki in vsak dan znova hvalil naravo za vse, kar mu je namenjala. Cenil je povezanost in navezanost na sočloveka, kajti le pristen in vzajemno spoštljiv odnos je lahko ohranil njegovo bit. Tudi to je kultura. To je pravzaprav tisto, na kar pozabljamo in česar pravzaprav sploh ne omenjamo, kadar govorimo o kulturi, je dejala.

Polna usta imamo po njenem besed o denarju v kulturi, ki ga je seveda vedno premalo, o projektih, ki so bili zavrnjeni, o krivicah pri podeljevanju nagrad. »Pa bi vendar morali pogledati predvsem najbolj prvinsko plat kulture, naše medsebojne odnose, za katere ne potrebujemo ne razpisov, ne finančnih spodbud, ne Prešernovih nagrad, ne spomenikov. V najtežjih časih nas lahko rešijo zgolj in samo odnosi. Topel nasmeh v meglenem jutru, iskren pogled in glasen, odločen pozdrav, roka, ki jo ponudimo sosedu ali neznancu. In prav to poudarjamo tudi na naši šoli. Kultura ni samo naša edinstvena galerija, ni samo Likovni extempore, gledališki, plesni in glasbeni nastopi. Je tudi prijazna beseda dobro jutro, je spoštljiv odnos med učenci, učitelji, starši, je ogenj, s katerim želimo dati drug drugemu toploto za umetnost življenja. Da imajo besede moč, dokazuje tudi naša učenka Ula Bratkovič, ki je bila na natečaju Založbe 5KA s svojo knjigo Lepo spi, lepotec, razglašena za mlado pisateljico leta. Predstavitev Uline knjige bo v petek, 16. februarja, ob 18. uri v večnamenskem prostoru pred našo knjižnico. Iskrene čestitke Uli in lepo povabljeni na pestro, igrivo in interaktivno predstavitev mlade pisateljice in njene prve knjige. Za vse nas je to izjemno darilo ob slovenskem kulturnem prazniku,« je rekla ravnateljica.

Zbrane je pozdravil tudi kostanjeviški župan Robert Zagorc. Kot je rekel, je bila Kostanjevica na Krki od nekdaj sinonim za kulturo.

Slavnostni govornik na prireditvi, ki jo je povezoval Jakob Gašpir, je bil akademski slikar Jože Marinč. V svojem nagovoru, ki ga je na začetku napovedal kot pesem, je sporočal, da je umetniku dano doživljati svet okrog njega kot brezmejni prostor neštetih vzgibov, v katerega umetnikov pronicljivi duh seže veliko globlje od tistega, o čemer se pogovarjamo kar tako mimogrede. Umetnik je s svojim zavestnim vstopom v umetnost kar nekako zavezan, (morda dolžan?) poročati o omenjenem zastrtem svetu. Jože Marinč je kot v duhu takega zavedanja v svojem slavnostnem nagovoru večkrat dejal: »Premalo pesmi!« Svoj nastop pa je končal z vzklikom k občinstvu: »Svoboda!«

