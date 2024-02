Pisana pahljača 75 likovnih del

8.2.2024 | 11:40

Peterica dolenjskih in posavskih umetnikov na tokratni razstavi v Šentjerneju

Šentjernej - Kulturni center Primoža Trubarja vse do 24. marca gosti zanimivo in obsežno likovno razstavo z naslovom Rdeča nit, na kateri sodeluje kar 25 umetnikov s 75 likovnimi deli.

Avtorji prihajajo iz vse Slovenije, in sicer iz petih likovnih društev, ki delujejo v okviru stanovske krovne organizacije, Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, tudi z »našega«, dolenjsko – posavskega konca.

Iz Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja se jih predstavlja pet: akademski slikar Alojz Konec iz Sevnice, akademska slikarka Damjana Stopar iz Sevnice, akademski slikar Jože Marinč iz Kostanjevice na Krki, akademski slikar in univ. specialist grafik Janko Orač iz Novega mesta ter doktorica likovne umetnosti Jožica Medle iz Šentjerneja.

Alojz Konec, predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Da gre za že drugo tovrstno meddruštveno razstavo – prva je bila lani v Mariboru - je na otvoritvi povedal Alojz Konec, ki je predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Ideja je, da vsako društvo prispeva izbor petih ustvarjalcev, ki bodo razstavljali v petletnem obdobju v petih različnih galerijah, kar bi predstavilo ustvarjalnost 25 likovnih ustvarjalcev in 75 del.

Aprila v Novem mestu

Letos je gostitelj naše društvo, razstava z naslovom Dobimo se v Novem mestu pa je načrtovana v Galeriji Kocka od 15. aprila do 13. maja. A vmes je prišlo do povabila Šentjerneja, kjer se umetniki v dveh prostorih kulturnega centra lahko predstavljajo res dobro, zaradi prostorskih možnosti kar vsak s po tremi deli. V Novem mestu bo izbor ožji, le po ena umetnina vsakogar izmed 25-erice.

Alojz Konec in Kristina Tina Simončič

Skupinska razstava likovnikov, sodelujočih na razstavi

Andrej Perko ob svojih umetninah

Kuratorstvo razstave je opravila domačinka, umetnostna zgodovinarka in kustosinja Kristina Tina Simončič iz Šentjerneja, ki je med sprejetimi deli ugotavljala rdečo nit njihovega in splošnega aktualnega likovnega ustvarjanja, kaj avtorje in razstavljena dela povezuje. Razstavna tema namreč ni vnaprej določena.

Poiskala več zank

Delo ni bilo lahko in kot pravi sama, je bilo iskanje rdeče niti precejšen izziv. »Hitro sem ugotovila, da rdeča nit ne more biti enoznačna, saj gre za celo pahljačo zelo raznolikih in različnih likovnih poetik umetnikov. Dela sem pregledala vsebinsko in tematsko in skušala umetnike razporediti po sklopih in potegniti neke zanke te rdeče niti,« je dejala.

Večina del je ustvarjenih v klasičnih likovnih tehnikah, zato bolj izstopajo dela, kjer so avtorji uporabili modernejše pristope, kot so digitalni kolaži, manipulacije s fotografijami in uporabo svetlobe. Drugo zanko predstavljajo dela, ki v ospredje postavljajo človeka - človeško figuro kot tako ali notranje doživljanje vsega spektra človeških emocij in doživljanje mimobežnih trenutkov vsakdanjih življenj. Tretjo pentljo umetnikov predstavljajo tisti, ki jih najbolj navdihuje narava: najrazličnejše oblike krajine ter njena najrazličnejša barvna paleta, ki v sebi nosi tudi nekakšen intimen, simbolni pomen za vsakega umetnika posebej.

V zadnjo zanko pa je kuratorka umestila umetnike, ki se v svojih delih družbeno kritično odzivajo na situacijo v svetu, ki je vedno bolj razdeljen s konflikti in uničevalnimi vojnami. Ti umetniki v svojih delih pozivajo k miru, strpnemu življenju v skupnosti in skupnemu razumevanju.

»Imamo velik koncert umetnin in vsak umetnik je kot pevec na tem koncertu – vsi imajo različne intenzitete, barve, ampak skupaj ustvarjajo neko lepo harmonijo. Srčno želim, da se klopčič te rdeče niti odvija naprej tudi v prihodnjih letih,« je zbranim umetnikom zaželela Kristina T. Simončič.

Kot je povedala strokovna vodja šentjernejskega kulturnega centra in voditeljica otvoritve Elizabeta Kušljan Gegič, so pred leti z dolenjskim likovnim društvom že sodelovali in v centru gostili društveno razstavo, tokrat pa so likovniki pripeljali meddruštveno razstavo, ki je še bogatejša in vabi k ogledu.

Otvoritev razstave sta popestrila mlada glasbenika, učenca šentjernejskega oddelka Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija