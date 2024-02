FOTO: Matija Vintar je zmagovalec degustacije Prforcenhausa

5.2.2024 | 14:10

Predsednik Prforcenhausa Jurij Kovačič oddaja glasovnico.

Matija Vintar je prinesel na degustacijo vino, ki je dobilo največ glasov in tako postalo protokolarno vino.

Degustacija je potekala v veselem razpoloženju in v pričakovanju visokih uvrstitev.

Kostanjevica na Krki - Etnološko društvo Prforcenhaus iz Kostanjevice na Krki je v prostorih, ki jih ima v kostanjeviški Mestni hiši, na nedavni, že 32., degustaciji, izbral protokolarno vino za letošnjo šelmarijo. Za prestižni naslov so se potegovali vinogradniki s 23. prinesenimi vzorci. Degustacija je potekala v pristnem domačem vzdušju ob uživanju sveže kuhanih klobas. Glasovnice, ki so jih degustatorji oddali v posebej pripravljeno in uradno preverjeno in zaprto skrinjico, je pregledala ocenjevalna komisija, v kateri so bili predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus Jurij Kovačič, Jasna Strel, zadolžena za računalniško obdelavo podatkov, vsestranski Grega Jordan, ki je na nekem drugem delovnem področju predsednik Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, in mestni kletar. Glasove, oddane v skrinjico, so seštevali javno, to je bilo letos prvič.

Izbor za degustacijo je bil obsežen.

Rezultate glasovanja je osebno razglasil predsednik Jurij Kovačič. Tako je povedal: na 5. mesto se je glede na oddane glasove uvrstil Franci Cvelbar, na 4. Andrej Jenškovec Ramut, 3. Toni Žulič, na 2. »nekdo, ki ni vinogradnik«, in sicer čebelar Boštjan Punčuh Tovariš, in na 1. mesto Matija Vintar, čigar vino je tako zmagalo na degustaciji in s tem postalo letošnje protokolarno vino Prforcenhausa. Zmago je občinstvo, tačas je ura odbila bržčas že deseto zvečer, pozdravilo z ovacijami, tem se je enakovredno pridružil tudi zmagovalec Matija, ki je, če smo njegov glas še slišali pravilno, potrdil, da bodo večer nadaljevali na Dolšcah (najbrž v njegovi zidanici.)

Prostor, kjer je potekala degustacija, je Prforcenhaus v teh dneh spremenil v tako rekoč umetniški paviljon. Toni Bizjak je namreč pripravil razstavo fotografij o kostanjeviški šelmariji skozi čas. To je njegova enajsta tovrstna razstava o šelmariji; dosedanjih deset sta pripravila skupaj z zdaj žal že pokojno ženo Mihaelo Kovačič Bizjak. Toni Bizjak je v Prforcenhausu nosilec najvišje funkcije, oče šelme.

Degustacijo je spremljal tudi aktualni enoletni protokolarni predsednik Prforcenhausa Primož Sintič Prvi. S svojim obiskom je svečani zbor počastil tudi kostanjeviški župan Robert Zagorc.

Tekst in foto: M. L.

Galerija