FOTO: Novomeški odbojkarji do pete zaporedne zmage

4.2.2024 | 09:00

Novo mesto - V petem krogu zelene skupine odbojkarskega državnega prvenstva sta se v Novem mestu sinoči pomerila Krka in Špan Brezovica. Novomeščani so se na krilih štirih zaporednih zmag v tekmo podali kot favoriti in jo, čeprav z nekaj težavami v drugem nizu, tudi dobili s 3:0 (18, 29, 22). Pri Krki sta bila najbolj razpoložena Kosmina (16 točk) in Bregar (12). Dobro je deloval novomeški blok. Grega Erpič in Luka Lindič sta prispevala vsak po štiri bloke. Krko zdaj čaka nastop v pokalnem tekmovanju. Tekmo je zaradi poškodbe stopala pri domačih izpustil Rojnik, ki bo primoran počivati vsaj dva tedna.

Sportklub prva odbojkarska liga, zelena skupina, 5. krog

Krka - Špan Brezovica 3:0 (18, 29, 22)

Novo mesto, 3. februar 2024. Sodnici: Miklošič, Tovornik. Obiskovalcev: 100.

Krka: Jarvis 4, Medved, Erpič G. 6, Kocjančič, Kosmina 16, Bregar 12, Verdinek (L), Kožar 1, Pulko, Erpič U., Lindič 9, Laknar, Mejal 1, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc

Špan Brezovica: Juvan (L), Željeznov 2, Šluga, Rozman, Pucelj 6, Glamočanin 18, Renko 10, Založnik 7, Šip 4, Filiputti (L), Kumer, Purgar, Kirbiš 1. Trener: Ivan Milošević.

Statistika

Lestvica zelene skupine

Brezovčani so udarno odprli prvi niz. Nekdanji igralec Krke David Renko je poskrbel za dve od treh zaporednih točk gostov, ki so hitro pokazali, da se bodo morali Novomeščani za zmago pošteno potruditi. Tudi v nadaljevanju si nobena izmed ekip ni uspela priigrati zajetnejše prednosti. Naposled je Krki v drugi polovici le uspelo postopoma prevzeti pobudo, predvsem na račun odličnega bloka, teh so v prvem nizu zbrali kar pet, ter nasploh dobre igre v obrambi, odličen večer je namreč imel domači libero Verdinek. Po bloku Grege Erpiča za 21:15 je bilo že jasno, da bo niz pripadel Krki. Na koncu se je znova izkazal Kožar, ki je ob vodstvu s 24:18 na servisu zamenjal Erpiča ter z asom postavil končnih 25:18.

Drugi niz je šlo gostom precej bolje kot v prvem. Popravili so sprejem ter napadalno učinkovitost ter bili skozi celoten niz povsem enakovreden nasprotnik Krki. V osrednjem delu niza jim je celo bolje kazalo, saj so povedli s 16:18. Domači trener Rojc je reagiral s polminutnim odmorom, njegovi varovanci pa so nato uspeli povesti s 23:21. A hitro so si privoščili dve neizsiljeni napaki in jasno je bilo, da bodo niz odločile malenkosti. Sledil je maratonski zaključek, v katerem smo spremljali res izjemno borbo obeh ekip, s požrtvovalnimi akcijami za vsako točko, na koncu pa so več zbranosti ohranili gostitelji. Niz je z dvema zaporednima blokoma odločil domači bloker Lindič za končnih 31:29.

Tudi v tretjem nizu so obiskovalci imeli kaj videti, kajti ekipi sta se enakovredno borili vse do zaključka niza. Gosti so držali priključek predvsem na račun razpoloženega Glamočanina ter z uspešnim napadom Renka celo izenačili na 22. Sledil je uspešen napad Bregarja, nato pa je domaći kapetan Kosmina z dvema zaporednima napadoma postavil končnih 25:22.

Miha Bregar, Krka: "Spet nekoliko težja tekma. Z izjemo tekme proti Alpacemu, na kateri nam je šlo zelo dobro, so se Šoštanjčani in pa zdaj tudi Brezovčani upirali bolje, kot smo pričakovali. Vidi se, kako motivirane so ekipe iz 1. B proti ekipam iz 1. A, res si želijo zmag in enostavno gredo na vse ali nič. V kolikor imajo svoj dan, je lahko to precej neugodno za nas. K sreči smo bili bolj zbrani v končnicah nizov, da smo tekmo brez praske pripeljali do nove zmage."

David Renko, Špan Brezovica: "V ključnih trenutki je bilo malo več sreče, zbranosti na strani Krke. Rekel, bi da se pozna tudi število treningov, ki jih opravi Krka v primerjavi z našo ekipo. Sicer pa je bila dobra tekma, vzdušje je bilo super. V tekmo smo šli sproščeno, želeli smo pokazati našo najboljšo igro, kar nam je na trenutke tudi uspelo. Bilo je veliko lepih, dolgih točk, tako da so imeli gledalci kaj videti."

S. V.; foto: MOK Krka

Galerija