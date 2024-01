Krkine donacije najmlajšim bolnikom - dobro je le najboljše

31.1.2024 | 12:35

Fotografije: Krka d.d.

Maribor/Novo mesto - Novomeška tovarna zdravil Krka je Kliniki za pediatrijo UKC Maribor v uporabo predala 28 novih, sodobnih pediatričnih posteljic z omaricami. Podjetje je ob svojem jubileju (letos praznuje 70 let) donacije sicer namenilp tudi Pediatrični kliniki UKC Ljubljana in pediatričnim oddelkom še desetih splošnih slovenskih bolnišnic.

Pediatrične posteljice s svojo moderno zasnovo sledijo najvišjim standardom glede varnosti, nadzora nad okužbami, ergonomičnosti in udobja najmanjših pacientov, sporočajo iz Krke.

Vzglavje in vznožje sta narejena iz prozornega pleksi stekla, odpornega na udarce, višina stranskih ograj zagotavlja večjo varnost pacienta, so nastavljive po višini in z naklonom hrbtišča ter opremljene s štirimi vrtljivimi kolesi z zavornim sistemom. Električne pediatrične postelje so namenjene podpori telesa najmlajših pacientov. Omogočajo najprimernejši položaj za ublažitev ali lajšanje bolečine in neugodja ter za izvajanje zdravljenja in nege. Otroške bolniške posteljice imajo vgrajeno tudi pomožno luč in alarm za sprostitev zavore.

Na predaji v Mariboru je med drugim spregovorila tudi direktorica Regije Slovenija iz Krke Mojca Prah Klemenčič in dejala: »V Sloveniji je veliko izjemnih zdravstvenih delavcev, na katere se lahko popolnoma zanesemo. ... Za dobro oskrbo pa potrebujete še nekaj: ustrezno opremo in z njo povezane sodobne diagnostične metode. Ko gre za zdravje, je dobro le najboljše. ...

Letos praznujemo 70-letnico Krke, tovarne zdravil iz Novega mesta. Ob naši obletnici donacije znova namenjamo mladim junakom po vsej Sloveniji – od Jesenic do Brežic, od Izole do Murske Sobote. V dialogu s pediatričnimi oddelki vseh dvanajstih slovenskih splošnih bolnišnic smo poskrbeli za opremo, ki jo najbolj potrebujete. Donirali smo posteljico z modulom za oživljanje, transportni inkubator, mobilni ultrazvočni aparat, grelno-reanimacijske posteljice, polisomnograf, spirometer, bronhodilatator, EKG-aparat, pulzni oksimeter, merilnike krvnega tlaka in opremo za izolacijsko sobo.

Ponosno pa lahko povem, da je naša največja letošnja donacija namenjena Kliničnemu oddelku za pediatrijo v UKC Maribor. Z 28 posteljicami z omaricami, ki ustrezajo najvišjim standardom kakovosti in varnosti, smo omogočili prenovo celotnega oddelka.

Naj bo ta donacija še ena od številnih srčnih zgodb, ki nas povezujejo. Da bomo še večkrat lahko rekli: Ne skrbi. V dobrih rokah smo in vse bo v redu.«

Dogodek so z glasbenimi nastopi popestrili učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, so še zapisali v Krkinem sporočilu za javnost.

M. K.