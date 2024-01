Vse parlamentarne stranke za referendum o Jeku 2 v letošnjem letu; Gen energija za argumentirano razpravo

31.1.2024 | 08:50

Srečanje o prihodnosti uporabe jedrske energije v Sloveniji (Foto: Sašo Švigelj)

Ljubljana/Krško - Vseh pet parlamentarnih strank se je včeraj na srečanju o prihodnosti uporabe jedrske energije v Sloveniji strinjalo, da bodo skupaj oblikovale referendumsko vprašanje o projektu drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) in da bo posvetovalni referendum še letos, je povedal premier Robert Golob.

Na političnem vrhu pri premierju, na katerem so poleg vodij parlamentarnih strank sodelovali tudi predsednici republike in DZ, predsednik državnega sveta ter poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, so se strinjali, da pot v brezogljično družbo temelji na uporabi obnovljivih virov energije in jedrske energije, je na novinarski konferenci po srečanju v Ljubljani povedal Golob.

Vlada bo po njegovih besedah v kratkem potrdila predlog resolucije o miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in ga poslala v DZ, resolucija pa bo temelj za oblikovanje referendumskega vprašanja.

Vseh pet parlamentarnih strank je bilo na posvetu, ki je sledil vrhu, enotnih, da bodo referendumsko vprašanje oblikovale skupaj in da se referendum izpelje še v letošnjem letu, je povedal Golob.

"Verjamem, da se bo vseh pet strank podpisalo pod referendumsko vprašanje in nato v kampanji zastopalo pozitivno stališče do jedrske energije," je dejal.

O točnem datumu še ni mogel govoriti: "Zaenkrat se nagibamo v smer, da bi to bilo v drugi polovici leta. Ni še končnega datuma."

Referendum še v letošnjem letu je po njegovih besedam smiseln, ker da se s tem lahko omogoči pospešitev določenih postopkov, predvsem umeščanja v prostor, in ker bi dali zeleno luč investitorju za pripravljalne aktivnosti, ki bodo stale več kot 100 milijonov evrov.

Odločitev o investiciji bo po njegovih besedah sprejeta leta 2027 ali 2028, ko naj bi bili znani tudi podatki med drugim o moči elektrarne in vrednosti investicije. Možno je, da bo takrat še en referendum o projektu, je dejal premier.

Gen energija za argumentirano razpravo o Jeku 2

V družbi Gen energija, ki je investitor v Jek 2, se zavzemajo za argumentirano razpravo o tem projektu in celotni energetski prihodnosti Slovenije. Kot so zapisali v sporočilu po političnem vrhu na to temo, je poenotenje politike glede vloge in pomena jedrske energije izjemno pomembno pri nadaljnjih dejavnostih v okviru projekta Jeka 2.

"Poenotenje politike pri prepoznavanju jedrske energije kot sestavnega dela rešitve za prehod v nizkoogljično in samooskrbno prihodnost je izjemno pomembno pri nadaljnjih pripravljalnih aktivnostih v okviru projekta Jeka 2. Na referendumu izražena podpora državljanov bi projektne aktivnosti vsekakor dodatno pospešila," je po srečanju pri premierju Robertu Golobu o prihodnosti uporabe jedrske energije v Sloveniji dejal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.

Aktivnosti Gen energije so po njegovih besedah usmerjene v priprave na učinkovit postopek umeščanja nove jedrske elektrarne v prostor, usklajen z vladno delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti za projekt.

V zaključni fazi je tudi več študij, med njimi seizmična študija lokacije in študija o priklopu Jeka 2 do moči 2400 megavatov na elektroenergetski sistem države, hkrati pa tudi priprava predlogov poslovnih modelov in selekcijskega postopka za izbiro dobavitelja za Jek 2.

"Vprašanje dolgoročne rabe jedrske energije z odločitvijo države za Jek 2 zahteva najširši nacionalni in politični konsenz," so poudarili v družbi. Napovedali so, da bodo s strokovnimi podlagami in celovitimi informacijami v prihodnjih mesecih do napovedanega referenduma dejavno sodelovali v argumentirani razpravi o projektu in energetski prihodnosti Slovenije.

STA; M. K.

