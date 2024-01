FOTO: Navdušili z Luninim kraljestvom

19.1.2024 | 14:30

Luna s svojimi zvezdicami.

Šentjernej - Kar tisoč malih in velikih gledalcev si je v dveh dneh v šentjernejskem Kulturnem centru Primoža Trubarja ogledalo glasbeno pravljice za otroke Lunino kraljestvo. V njej so nastopili učiteljska gledališka skupina Holivud in mladinska gledališka skupina DiLeo osnovne šole Šentjernej, otroški pevski zbor podružnične šole Orehovica in plesalci Plesne skupine Harlekin, vse skupaj se je v 45 minutah na odru zvrstilo preko 70 nastopajočih.

Zvezde packe so popackale Lunino kraljestvo in kovale novo grdobijo.

Predstava je drugo leto zapored del slovesnega sprejema v prvošolcev v šolsko skupnost. Lansko šolsko leto je namreč v skupini učiteljev, predvsem prvošolcev, prišlo do pobude, da tradicionalni sprejem pripravijo drugače, bolj svečano, v kulturnem centru ob prisotnosti staršev, da pa bi dogodku dali še posebno težo, pa so se odločili, da na oder postavijo še gledališko igro.

Tako so si seveda premierno zgodbo o Luninem kraljestvu, kjer so srečno živele zvezdice in Luna, dokler se niso neke noči prebudile in videle, da je njihovo kraljestvo čisto popackano, v sredo popoldne ogledali prvošolci, dan kasneje pa v dveh dopoldanskih predstavah še učenci in vrtičkarji ter popoldne ostali občani. »Prvošolci so bili nad predstavo navdušeni. Nato so z veseljem oblekli majice, na katerih piše, da so postali del mavrice OŠ Šentjernej in ponosno zapeli šolsko himno. Tako je Šolska skupnost OŠ Šentjernej večja za 109 učencev – prvošolcev,« je povedal David Dobravc, mentor šolske skupnosti, na plečih katerega je bil organizacijski del celotnega dogodka.

Otroški pevski zbor podružnične šole Orehovica.

Glasbeno-gledališka predstava je nastala pod mentorstvom zborovodkinje Mojce Kruh, koreografinje Dušanke Požgaj in režiserke Lucije Kuntarič, ki je pravljico avtorice Brigite Tornič Milharčič izbrala, ker s svojo vsebino nagovarja mladega gledalca na njemu razumljiv način. »Večni boj med temo in svetlobo je aktualen še danes, na nas pa je, da izberemo, kaj bomo mi - tema ali svetloba drugim,« je pojasnila. Tudi kostumska in scenska podoba je njena ideja, saj ji je pomembno, da ima predstava tudi zanimivo in barvno usklajeno likovno podobo, pri tem pa ji je v podporo tudi postavitev osvetlitve, ki jo vsem njenim predstavam daje lučni in tonski mojster Uroš Vide.

Holivud in DiLeo

Člani učiteljske gledališke skupine Holivud, režiserka Lucija Kuntarič skrajno levo. (Foto: OŠ Šentjernej)

Dolgoletna želja režiserka Lucije Kuntarič je bila, da ima na šoli tudi učiteljsko gledališko skupino, saj je v preteklosti v predstavah že združevala otroke in odrasle, kar se je izkazalo za zelo dobro in dragoceno izkušnjo. V lanskem šolskem letu se ji je ta uresničila s skupino zagnanih in predanih učiteljev, ki, kot pravi, »razumejo, da učiteljski poklic ni samo delo v razredu. Lahko je še mnogo več. Naša prva predstava Zvezdica zaspanka, ki smo jo uprizorili na lanskoletnem sprejemu prvošolcev, je požela velik uspeh in navdušenje ter nam s tem dala nov zagon«. Mladinska skupina DiLeo pa na šoli deluje že več kot deset let in se vanjo mladi radi vključujejo. »Delati skupaj, otroci in odrasli, je dodana vrednost, saj se v eni taki predstavi morajo zgoditi sodelovanje, zaupanje, spoštovanje in medsebojna povezanost, da predstava sploh uspe,« je dodala.

V dveh dneh si je Lunino kraljestvo ogledalo 1000 mladih in velikih obiskovalcev. Posnetek je z včerajšnje popoldanske prestave.

Sicer so na šentjernejski šoli, ki nosi tudi naziv kulturna šola, na oder postavili že veliko predstav, na katere so zelo ponosni. »Ne le, da so bile zelo kvalitetno izvedene, bile so tudi zelo množične, imele so tudi po več kot 100 nastopajočih, saj so združile pevce, plesalce, igralce in glasbenike. Lotili smo se gledaliških predstav kot so Mali princ in Cesarjeva nova oblačila, pa tudi muziklov -Prihodnost, Peter Pan …,« je zadovoljno še povedala Lucija Kunterič.

Tekst in foto: M. Ž.

