Odmevi na vrnitev odvzetih živali - škoda narejena kmetu, kmetijstvu in (dobrim) inšpektorjem

18.1.2024 | 18:50

Rudi Možgan danes pred novo postavljeno ogrado za živali. Pravi, da so vrnjene krave v slabšem stanju kot ob odvzemu. (Foto: M. L.)

Ljubljana/Veniše - Opozicijski stranki NSi in SDS sta pozdravili informacijo o vrnitvi odvzetega goveda kmetu iz okolice Krškega. Obe menita, da je bil ukrep nesorazmeren. Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je poudarila, da je bila tako kmetu kot slovenskemu kmetijstvu narejena velika škoda, slabo luč pa se meče tudi na inšpektorje, ki delajo dobro in zakonito.

Kot je v današnji izjavi za medije ocenila Čadonič Špelič, se je izkazalo, da so imeli tisti, ki so ukrep odvzema živali označili za nesorazmeren, prav, pri popravljanju napake pa je bila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin počasna.

Začasni kmetijski minister Marjan Šarec "je obljubil, da bodo hitro ukrepali, pa so na upravi rabili kar deset dni, da so se odločili za notranji nadzor, ki je na koncu pokazal, da je inšpektorica naredila vse narobe, in da je bilo treba prvotno odločbo odpraviti", je dejala Čadonič Špelič.

Celoten postopek je po njenih besedah naredil veliko škodo kmetu, ki si je zaslužil ureditveno odločbo, velika škoda pa je bila narejena tudi slovenskemu kmetijstvu in inšpektorjem, ki delajo dobro in zakonito.

Uprava za varno hrano je po izredni preverbi postopka odvzema živali konec decembra uradno veterinarko izločila iz inšpekcijskega postopka. Čadonič Špelič je o tem dejala, da je inšpektorica dobila opomin pred odpovedjo, čeprav bi sama pričakovala, da ji bodo odvzeli inšpekcijska pooblastila.

"Napaka v tem postopku je bila tako velika, da v NSi vodstvo uprave za varno hrano in novo kmetijsko ministrico pozivamo, da se dotični inšpektorici odvzame inšpekcijska pooblastila, da ne bo delala škode naprej, in se jo pošlje na dodatna izobraževanja," je dejala Čadonič Špelič. Po njenem mnenju bi nastale stroške odvzema in vrnitve goveda morala kriti inšpektorica in ne proračun.

Kot je še dejala, si je pogledala fotografije vrnjenih živali. "Te živali so videti slabše, kot so izgledale ob odvzemu, kar pomeni, da so jim najbrž naredili veliko škodo, ne samo kmetu, ampak tudi živalim," je povedala.

SDS o sramoti

Vrnitev živali lastniku so pozdravili tudi v poslanski skupini SDS. "Veseli nas, da se bodo kmetu vrnile živali. Upamo, da se bodo vrnile vse. Pričakujemo, da se v nadaljevanju podobne zgodbe v sramoto slovenskemu kmetijstvu s strani določenih inšpektorjev ne bodo več dogajale," je v izjavi za medije dejal poslanec SDS Tomaž Lisec.

Po njegovi oceni se stvari vračajo v normalno, dogajajo pa se zadeve, do katerih sploh ne bi smelo priti. Kot je dejal, so v SDS pri sprejemanju novele zakona o zaščiti živali opozarjali, da bo prišlo do vmešavanja nevladnikov. Po njegovem mnenju prav tako ni moč pričakovati, da bodo živali po večdnevnem slabem vremenu videti tako, "kot naj bi bile po nekih slikanicah za mestne prebivalce".

SLS pričakuje popravek Zakona o živalih

Predsednik SLS Marko Balažic je izpostavil, da so državne institucije potrdile, da je novi zakon o živalih popolnoma neustrezen. "V Slovenski ljudski stranki pričakujemo, da se v naslednjem koraku Zakon o živalih ustrezno popravi in povrne na prejšnje stanje. Če držijo navedbe, da so živali danes v slabšem stanju, kot ob odvzemu, terjamo odškodninsko odgovornost tudi od tistih, ki so za živali začasno skrbeli."

STA; M. K.