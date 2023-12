Kočevski občinski svet potrdil proračuna za leti 2024 in 2025

21.12.2023 | 09:30

OS Kočevje (Foto: arhiv; Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevski občinski svet je na zadnji letošnji seji potrdil občinska proračuna za leti 2024 in 2025. V letu 2024 bodo prihodki občine znašali nekaj manj kot 28 milijonov evrov, leto pozneje bodo padli na nekaj manj kot 24 milijonov. V letu 2024 bo občina porabila nekaj manj kot 30 milijonov evrov, leto pozneje pa nekaj manj kot 26 milijonov.

Razliko med prihodki in odhodki bodo v občini pokrili z zadolžitvijo in stanjem na računu, je razvidno in sprejetega gradiva.

Proračun občine za leto 2024 med drugim predvideva sredstva za nadaljnje urejanje Rudniškega jezera, urejanje kanalizacije in vodovoda v Kočevski reki, prenovo dotrajane brvi v Gaju in urejanje igrišča v Mahovniku. Tri milijone evrov je predvidenih za nakup zemljišč v gospodarski coni LIK 3, ki jo namerava občina širiti. 300.000 evrov je namenjenih investicijskemu vzdrževanju Zdravstvenega doma Kočevje, 200.000 evrov pa za prenovo stavbe na Roški cesti 20, kamor Zdravstveni dom Kočevje širi projekt Centrov za duševno zdravje in zobozdravstvene storitve.

Proračun za leto 2025 zagotavlja nekaj manj kot 1,3 milijona evrov za prenovo bloka na Ljubljanski cesti 6, nekaj več kot 1,1 milijona evrov za gradnjo kolesarske povezave Kočevje-Cvišlerji-Šalka vas in nekaj manj kot pol milijona evrov za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljubo Šercer.

Oba proračuna zagotavljata po nekaj manj kot 400.000 evrov za rekonstrukcijo Prešernove ulice, ki naj bi jo v občini začeli prihodnje leto.

STA; M. K.