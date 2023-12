Motošportniki leta 2023 - priznanja tudi za Ivačiča, Pancarja, Cerjaka in AMD Krško

15.12.2023 | 08:10

Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: Damjan Končar/AMZS

Ljubljana - Motošportnika leta 2023 v Sloveniji sta motokrosist Tim Gajser in dirkačica v vzdržljivostnem motociklizmu Tjaša Fifer. Krovna zveza AMZS je na včerajšnji podelitvi priznanj v Ljubljani nagradila številne tekmovalce za uspehe na mednarodni in domači sceni v iztekajočem se letu. Za Gajserja je nagrada že deveta v nizu, za Fifer pa tretja.

Glavna nagrajenca večera sta tako ponovila lanska dosežka. AMZS pri izbiri motošportnika leta ni imela kakšnih večjih težav, saj je Gajser že leta zaščitni znak slovenskega motošporta in vselej poskrbi za odmevne dosežke na najvišji ravni. Tako je bilo tudi letos, čeprav je večji del sezone izgubil zaradi hude poškodbe noge med februarskimi pripravami. A ob koncu se je vrnil v zmagovitem slogu in napovedal lov na novo lovoriko v svetovnem prvenstvu razreda MXGP.

"Ta naslov mi ogromno pomeni. Ta sezona je bila drugačna, zaradi poškodbe sem moral izpustiti več kot polovico. A sem zelo vesel, da sem se vrnil in dobil dve dirki. To mi vliva veliko motivacije za naslednje leto. Zame je bila kar prekratka, ker sem ravno začel prihajati v odlično formo. Po pokalu narodov smo že opravili testiranja, z novimi motorji sem zelo zadovoljen, zdaj pa tudi že potekajo priprave na novo sezono," je o sezoni 2023 dejal Gajser, ki bo decembra še ostal v Sloveniji, potem pa že odhaja na priprave na Sardinijo. Nova sezona SP se bo zanj začela marca.

V ženski konkurenci nagrado za najboljšo v koledarskem letu podeljujejo tretjič, še tretjič pa je pristala v rokah Tjaše Fifer. V zadnjem času se posveča predvsem enduru, kjer je letos v skupnem seštevku SP osvojila 15. mesto.

"Lanska sezona je bila težka, ker sem se poškodovala in je bila rehabilitacija dolga. Letošnja je bila dobra, žal se zaradi finančnega zalogaja ene dirke nisem mogla udeležiti. A na vseh izven SP, ki sem jih odpeljala, sem bila na prvem mestu. Sezona je bila kljub velikim finančnim stroškom uspešna," je ocenila športnica leta in dodala: "Tega naziva sem res vesela. Pomeni, da delam nekaj prav in vsako leto se bolj trudim, da sem uspešna. Vesela sem, da lahko predstavljam Slovenijo in tudi sebe kot osebo v tem športu."

Poleg glavnih priznanj ter nagrad za dosežke na domačih tekmovanjih v športih, ki sodijo pod okrilje AMZS (cestno-hitrostnem motociklizmu, trialu, motokrosu, spidveju in kartingu), so na prireditvi v Festivalni dvorani podelili še posebna priznanja za mednarodne in domače dosežke ter priznanja za najboljše prireditelje dirk.

Na domači sceni so nagrade za najboljše po posameznih panogah dobili Gašper Hudovernik, Xen de Ruwe, Gajser, Matic Ivačič in Lovro Setnikar, pri prirediteljih mednarodnih tekmovanj pa MX Akademija Sašo Kragelj in AMD Krško.

Posebna priznanja za mednarodne dosežke v letu 2023 pa so dobili Gajser za 11. mesto v SP v motokrosu v razredu MXGP, Jan Pancar za 11. mesto v motokrosu v SP razreda MX2, De Ruwe za prvo mesto v srednjeevropski coni CEZ v kartingu (DD2), Dimitrij Mlakar za prvo mesto v srednjeevropski coni CEZ v kartingu (KZ2), Sven Cerjak za šesto mesto na SP v spidveju (SGP3), reprezentanca v motokrosu za deveto mesto na pokalu narodov (Jan Pancar, Miha Bubnič, Tim Gajser in selektor Sašo Kragelj), reprezentanca parov v spidveju za četrto mesto na EP (Sven Cerjak, Tilen Bračko, Gregor Zorko, vodja Gregor Arnšek).

Kristalne čelade, priznanja za pet naslovov državnega prvaka, pa so dobili Nik Trobec (karting), De Ruwe (karting) in Nejc Kogovšek (skuter).

STA; M. K.

