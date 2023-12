Dim iz motorja in neprijeten vonj v bloku

Včeraj ob 11.17 se je na avtocesti pri naselju Gorenje Kamenje, občina Novo mesto, zaradi pregretja motorja kadilo iz kombiniranega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so nadzorovali ohlajanje in motorni del pregledali s termovizijsko kamero. Dežurni delavci DARS-a so posipali in očistili razlite motorne tekočine.

Vonj po plinu

Ob 18.05 so v stanovanju večstanovanjskega objekta v Ulici 21. oktobra v Črnomlju zaznali vonj po plinu. Gasilci PGD Črnomelj so na kraju ugotovili, da ne gre za plin ter da neprijeten vonj prihaja iz prezračevalnega sistema.

Nesreča v Šentvidu

Ob 21.11 sta v naselju Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica, v križišču trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli iztekle tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ki so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana.

Visoki Kolpa in Krka

Zjutraj je v Radovičih, občina Metlika, narasla voda reke Kolpe ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Rosalnice so ob njem namestili protipoplavne vreče in folijo.

Na relaciji Kostanjevica na Krki - Zameško pa je Krka poplavila cestišče. Dežurni delavci CGP so že zjutraj postavili ustrezno signalizacijo o zapori ceste.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA, na izvodu BLOKI SEMIŠKA in na izvodu FLAMINGO-METLIŠKA CESTA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE PLUT-JUGORJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, izvod 2. PROTI BUŠINCU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI, izvod 1.POLJANE VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:30 do 13:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Tržišče, nizkonapetostno omrežje – Bencinska črpalka, TP Tržišče kodvor, Vodale, Tržišče, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas, TP Gabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Oijavice, Bruna vas in Gorenje Mladetiče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog med 8. in 13. uro na območju TP Tržišče, nizkonapetostno omrežje – bencinska črpalka, med 7.45 in 13.45 uro na območju TP Tržišče kodvor, Vodale, Tržišče, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas, med 7.30 in 13.45 uro na območju TP Gabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Pijavice, Bruna vas in Gorenje Mladetiče in med 8. in 11.30 uro na območju TP Štatenberg, nizkonapetostno omrežje – Štatenberg; na področju nadzorništva Sevnica med 10. in 14. uro na območju TP Log čistilna naprava Sevnica, nizkonapetostno omrežje – Log čistilna naprava Sevnica; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – levo proti glavni cesti ter na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Dorc.

