FOTO: Pogrešanega iskali tudi v Savi; z avtom s ceste v gozd

12.12.2023 | 18:20

Krški poklicni gasilci so pogrešanega danes iskali v in ob Savi. (Fotografiji: PGE Krško)

Danes ob 14.02 je na cesti med naseljema Gorenja Gomila in Dolenji Maharovec, občina Šentjernej, osebno vozilo zapeljalo s cestišča v gozd. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, odstranili grmovje, s tehničnim posegom vozilo postavili na vozilo vlečne službe ter usmerjali promet. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Iskali v reki

Ob 10.20 so na območju naselja Brestanica, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško z motornim čolnom na reki Savi, kjer so pomagali policiji pri iskanju pogrešane osebe, katere pa niso našli.

Kljub hitri intervenciji pomoč prepozna

Včeraj ob 8.57 so v naselju Retje, občina Loški potok, gasilci PGD Retje in Hrib-Loški potok s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili policistom in reševalcem NMP dostop do neodzivne osebe. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba preminila.

M. K.