Vatikansko Baziliko svetega Petra bodo krasile novomeške božične zvezde

10.12.2023 | 16:30

Božične zvezde; foto: Sabina Šegula

Florista Sabina Šegula in Peter Ribič sta na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani predstavila letošnje že 11. božično krašenje bazilike svetega Petra v Vatikanu. Baziliko bosta okrasila z aranžmaji iz slovenskih božičnih zvezd, storžev, rdečih vrtnic, evkaliptusa, eševerije, pozlačenih listov in zelenja.

Florista v Vatikan odhajata že od leta 2011 in tam sodelujeta pri izdelavi tako velikonočne kot tudi božične dekoracije. Od leta 2019 sodelujeta tudi pri pripravi idejnega načrta za samo dekoracijo Bazilike svetega Petra. Po besedah Šegule sta se odločila, da bosta tradicionalne rdeče slovenske božične zvezde popestrila z bolj umetniškimi barvami, in sicer od bele, krem pa tja do rahlo pisano rdečih.

Zelenje po besedah Šegula simbolizira večno življenje. Bele božične zvezde, ki bodo baziliko letos krasile prvič simbolizirajo nedolžnost, storži predstavljajo trdno vero, rdeče vrtnice pa simbolizirajo ljubezen. Zlate veje se povezuje z zlatim oltarjem bazilike in simbolizirajo bogastvo, ki ga Božič prinese.

V Vatikan se bosta odpravila z med 300 in 350 božičnimi zvezdami, v sami dekoraciji pa načrtujeta 300 božičnih zvezd, je dejala Šegula. Božične zvezde bodo krasile tudi urade po Vatikanu, podarila pa jih bosta tudi kardinalu Francu Rodetu. Na pot se z vlakom odpravljata 20. decembra, delo pa bo potekalo štiri dni.

"Ne glede kolikokrat smo to dekoracijo že izvedli, gre vsakič znova za eno zelo pozitivno sporočilo. Veste namreč, da je Slovenija majhna, ima zelo malo vrtnarskih hortikulturnih produktov in se tukaj dejansko postavimo na svetovni parket," je dodal Ribič. K sodelovanju sta povabila tudi slovenska podjetja, ki prispevajo svoje produkte. Po besedah Ribiča želita slovensko gospodarstvo širše predstaviti.

Letos se bo floristoma pri krašenju pridružila tudi vodja vrtnarskega centra gozdnega gospodarstva iz Novega mesta Tatjana Brulc, kjer so posebej za to priložnost vzgojili božične zvezde, ki bodo krasile baziliko.

STA; M. K.