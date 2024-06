dolenjska

Krvodajalci imajo zasluženo svoj praznik

14.6.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: OZ RKS NM

Šentjernej - Da imajo krvodajalci zasluženo svoj praznik, so dokazali tudi krvodajalci iz Šentjerneja in okoliških občin, saj se jih je kar 109 odzvalo na vabilo in so prišli na odvzem krvi, pet jih je prišlo na prvo darovanje, so sporočili iz OZ RK Novo mesto.

Nova krvodajalka

Tokratna akcija je včeraj potekala na novi lokaciji, in sicer v Kulturnem centru Primoža Trubarja, saj telovadnico OŠ Šentjernej, kamor so hodili vrsto let, prenavljajo.

V Kulturnem centru so udeležencem prijazno skuhali kavo in čaj ter poskrbeli za urejenost prostorov in oglaševanje akcije, v šoli pa so skuhali in pripeljali malico. Kot vedno sta na pomoč pri razdeljevanju priskočili prostovoljki KORK Šentjernej.

Pomoč na dva načina, mama in sin Drnovšek

V RK pa so veseli, da zgledi vlečejo, saj jih je kar nekaj prišlo na povabilo sodelavca ali sorodnika, iz kolektivov so prihajali v skupinah in tako pokazali svoj ekipni duh tudi pri humanitarnem dejanju. Na splošno so bili zadovoljni z novimi prostori, saj so zadosti veliki in svetli.

Iz OZ RK Novo emsto so še sporočili: ''Veseli smo, da nam je vsem skupaj uspelo, zato se še enkrat zahvaljujemo vsem udeleženim in želimo lepe in mirne počitniške dni, hkrati pa toplo vabimo na odvzem krvi na Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, vsak ponedeljek, torek in četrtek od 7.-11. ure, saj med počitnicami še kako potrebujemo kri.''

Uroš prvič na stolu

