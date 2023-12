Prižig lučk v Trebnjem popestrili z otroško predstavo in Božičkovim nabiralnikom

2.12.2023 | 10:45

Otroška predstava Ledena kraljica: Ko se združita led in ogenj je bila prava paša za oči.

Božičkov nabiralnik tudi v Trebnjem

Ledena kraljica z ognjem

Park likovnih samorastnikov Trebnje tudi letos krasijo jaslice v naravni velikosti.

Trebnje - Ob vstopu v veseli december so tudi v Trebnjem včeraj zasijale praznične lučke. Številni otroci so v spremstvu svojih staršev hiteli v Park likovnih samorastnikov Trebnje, kjer je Občina Trebnje v sodelovanju s tamkajšnjo krajevno skupnostjo, Knjižnico Pavla Golie Trebnje in trebanjsko območno enoto Javnega sklada za kulturne dejavnosti pripravila otroško predstavo Ledena kraljica: Ko se združita led in ogenj.

Člani iz cirkusa Arbadakarba so mlade navdušili s svojim nastopom. Poskrbeli so za zanimivo zgodbo, v katero so vključili tudi ples, akrobacije in celo bruhanje ognja. Mnogi takšnega spektakla še nikoli niso videli, zato jim bo še dolgo ostal v prijetnem spominu. Po koncu predstave je sledilo otroško rajanje, za dobro vzdušje je skrbel Matej Mlakar.

Številni otroci so imeli s sabo tudi pisma, namenjena Božičku. Trebanjska občina se je namreč pridružila projektu Božičkov nabiralnik, ki so ga postavili v Parku likovnih samorastnikov. »To je zagotovo ena lepa popestritev za otroke. Otroci v Božičkov nabiralnik oddajo pismo. Vsa zbrana bodo odpotovala daleč na Laponsko, kjer jih bo Božiček prebral, želje prečesal in otrokom še pred božičem poslal uradna potrdila, da je pisma prejel. Starši pa morajo s pametnimi telefoni poslikati QR kodo, na ta način vnesejo svoje podatke in lahko spremljajo pot pisem. Veseli smo odziva, da je toliko otrok napisalo pismo Božičku,« je povedala Danica Grandovec iz občinske uprave in dodala, da lahko otroci pisma v Božičkov nabiralnik odvržejo še do ponedeljka, 11. decembra.

Park likovnih samorastnikov Trebnje tudi letos krasijo jaslice v naravni velikosti, ki jih je izdelal Vlado Cencel, eden največjih mojstrov kiparjenja z motorno žago. Sredi novembra smo ga obiskali v njegovi delavnici v Ložnici pri Velenju, članek o njem pa si boste lahko prebrali v naši decembrski prilogi Živa.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija