dolenjska

Gasilci nad sršenje in osje gnezdo

27.7.2024 | 07:30 | L. M., foto: PGD Obrežje

Sinoči ob 18.18 je gasilec PGD Sevnica v Naselju heroja Maroka v Sevnici s tehničnim posegom odstranil sršenje gnezdo iz okenskega okvirja v večstanovanjskem objektu.

Gasilci PGD Obrežje so v Slogonskem in v Selah pri Dobovi v občini Brežice pa so ravno tako s tehnično intervencijo odstranili sršenje in osje gnezdo s stanovanjskih objektov.

Gasilci PGD Obrežje so s tehničnimi posegi odstranili srešenje in osje gnezdo na dveh lokacijah v Občini Brežice. (Foto: PGD Obrežje) - Več fotografij spodaj v fotogaleriji.

Gorel odpadni material

Ponoči ob 21.30 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm v občini Krško gorel odpadni material odvržen v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili.

Sumili, da pušča plin, a k sreči ni bilo nič

Ponoči ob 3.40 je na Leskovški cesti v Krškem prišlo suma puščanja plina v stanovanjski enoti. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so prostor pregledali in opravili meritve, vendar nevarnosti ni bilo.

Popolna zapora ceste

Komunala Brežice d.o.o. obvešča o popolni zapori ceste LC 024491 Sromlje-Artiška hosta- Novo mesto, med stacionažo km 2.316 in km 2.580, med 27.7.2024 in 26.8.2024 24 ur na dan. Zapora bo zaradi obnove cestišča.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz Transformatorske postaje Škocjan Jenič 1995.

