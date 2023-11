Pedro Opeka v začetku decembra tudi na Dolenjskem

24.11.2023 | 08:10

Pedro Opeka (Foto: Zarja Jana)

Na obisku v Sloveniji se bo od 1. do 6. decembra mudil Pedro Opeka in se med drugim srečal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Znani misijonar, ki deluje na Madagaskarju, je našo državo nazadnje obiskal leta 2015. Tokratni obisk bo potekal tudi v znamenju njegove 75-letnice, so sporočili iz Misijonskega središča Slovenije.

Pred obiskom v Sloveniji bo Opeka nekaj dni preživel na Avstrijskem Koroškem. V Slovenijo bo prispel v torek, 28. novembra, ko bo podal tudi kratko izjavo za medije.

V petek, 1. decembra zvečer, se bo udeležil maše in kulturnega programa v Domu sv. Jožefa v Celju, dan pozneje pa maše in kulturnega dogodka v Velikih Laščah.

V nedeljo, 3. decembra dopoldne, bo imel Opeka mašo v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani, popoldne pa v mariborski stolnici. Zvečer se bo nato v okviru protokolarnega obiska srečal s slovenskimi škofi v Svetem Duhu pri Škofji Loki.

Dan pozneje bo Opeka obiskal predsednico republike Natašo Pirc Musar, zvečer pa bo v športni dvorani v Medvodah potekalo njegovo javno pričevanje z glasbenimi gosti.

Opeka se je rodil slovenskim staršem, 29. junija 1948, v argentinskem mestu Buenos Aires. Leta 1966 je vstopil v Misijonsko družbo (lazaristi), pri katerih je leta 1975 naredil večne zaobljube. Po študiju teologije, pri čemer je študiral tudi na teološki fakulteti v Ljubljani, je leta 1975 prejel mašniško posvečenje. Prvič je na Madagaskar odšel kot bogoslovec med leti 1970 in 1972, drugič pa kot duhovnik leta 1976 in tam ostal do danes.

Na Madagaskarju je na obrobjih smetišča glavnega mesta Antananariva leta 1989 ustanovil humanitarno združenje Akamasoa, katerega namen je pomagati tamkajšnjim ljudem, da se rešijo iz začaranega kroga revščine. S sodelavci je zgradil več vasi in centrov Akamasoa, s katerimi je želel dati ljudem s smetišča na obrobju glavnega mesta Antananarivo možnost dostojnega življenja. Posebno skrb namenja otrokom. Z gradnjo šol je več kot 19.000 otrokom omogočil, da hodijo v šolo, so zapisali.

