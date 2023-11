V korenju preveč kadmija: Bi bila lahko kriva velika količina padavin?

14.11.2023 | 14:15

Irena Pust Rangus večino svojih pridelkov in predelane zelenjave proda na tržnici v Novem mestu. (Foto: L. M.)

Radovlja - Ob uradnem nadzoru je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v začetku oktobra na kmetiji Irene Pust Rangus v Radovlji v občini Šmarješke Toplice odvzela vzorec korenja. Rezultati analize so bili znani v teh dneh in pokazali so na presežno vrednost kadmija, zato so pridelek odpoklicali iz prodaje. Šlo je za nesprejemljivo tveganje za zdravje odraslih, otrok in dojenčkov.

Pridelovalka Irena Pust Rangus, dipl. inženirka agronomije in hortikulture, ki vodi zelenjadarsko kmetijo že približno dve desetletji, pove, da so bili nad rezultati vzorčenja korenja presenečeni in ne vedo, zakaj bi vsebovalo toliko kadmija. Vsa leta imajo veliko kontrol in vzorčenj različnih pridelkov, pa še nikoli ni bilo nič narobe.

Zaradi presežne vsebnosti kadmija iz prodaje odpoklicali rdeče korenje s kmetije Pust Rangus – Vzrok onesnaženja še ni znan – Vnovičen pregled in vzorčenje prsti

