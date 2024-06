kultura

Po knjige zdaj v Cobiss Ela

17.6.2024 | 17:00 | I. Vidmar

Novo mesto - V Novem mestu so danes dopoldne pod lipo na vrtu hostla Situla zagnali javni sistem izposoje elektronskih knjig Cobiss Ela, prvo javno platformo za izposojo elektronskih oziroma e-knjig pri nas, ki članom slovenskih javnih splošnih knjižnic omogoča brezplačno izposojo do petih knjig za tri tedne, ki jih uporabniki lahko berejo na bralnikih, mobilnih napravah in osebnih računalnikih, hkrati pa lahko isto izposojeno knjigo bereta dva. Po treh tednih se knjige samodejno razdolžijo, tako da bralci nimajo težav z zamudninami, če knjige ne vrnejo pravočasno.

Kulturna ministrica Asta Vrečko je na predstavitvi poudarila pomembnost javnega in za uporabnika brezplačnega vsem dostopnega sistema izposoje e-knjig. (Foto: I. Vidmar)

Trenutno je bralcem na voljo približno 2000 knjig več slovenskih založb, nabor naslovov pa se bo v prihodnje postopoma širil. Na elektronskih knjižnih policah so tako najbolj priljubljene pred kratkim izdane knjige, kot sta Oj, Triglav moj dom Tadeja Goloba ali Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj, kot tudi slovenski klasiki, na primer Tavčarjeva Visoška kronika.

Izposoja e-knjig poteka v spletni aplikaciji COBISS+ ali mobilni aplikaciji mCOBISS.

Platformo Cobiss Ela je nastala v sodelovanju med Institutom informacijskih znanosti (Izum), 18 slovenskimi splošnimi knjižnicami in založbami Goga, Mladinska knjiga, Miš, Pivec in Družina, Knjižnica Mirana Jarca pa je nacionalni koordinator projekta in bo tudi v prihodnje skrbela za svetovanje knjižnicam in založbam, promocijo in sledenje usmeritvam uporabnikov.

»Bistveno pri tem projektu je, da zdaj v Sloveniji obstaja javna platforma za izposojo e-knjig. Če želimo e-knjige enačiti s tiskanimi knjigami tudi na področju izposoje v javnih knjižnicah, mora to potekati na javnih platformah. Poleg vseh splošnih knjižnic se na Cobiss postopoma selijo tudi šolske in vse ostale specializirane knjižnice. Sistem je brezplačna uporabnostna izkušnja, kakršne v tujini nimajo. Do tega je prišlo, ker smo v Sloveniji na tem začeli delati že pred mnogo leti, ko je bila digitalizacija še v povojih,« je med drugim na predstavitvi platforme Cobiss Ela povedala kulturna ministrica Asta Vrečko.

Platforma Cobiss Ela ni nasledila platforme založbe Beletrina Biblos, prek katere se je bilo tudi prek javnih knjižnic možno sposojati e-knjige do nedavnega.

