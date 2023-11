Nekdanja nadzornika Term Čatež skopo o poslih

11.11.2023 | 13:30

Terme Čatež (foto: arhiv; Terme Čatež)

Koper/Čatež ob Savi - Na okrožnem sodišču v Kopru se je včeraj nadaljevalo sojenje prvemu možu več družb iz skupine DZS Bojanu Petanu in soobtoženim Bogdanu Pušniku, Matjažu Satlerju in Marku Ignjiću zaradi domnevnih nepravilnosti pri lastninjenju Term Čatež. Pričala sta nekdanja člana nadzornega sveta Term, ki se nista spomnila skoraj ničesar.

Mladen Stariha, ki je bil predsednik nadzornega sveta Term Čatež med letoma 2003 in 2008, se je spomnil le nekaj okoliščin domnevno spornega posla, ko so Terme Čatež odkupile lastne delnice, ki so bile v posesti hčerinske družbe Marina Portorož, jih nato umaknile in s tem znižale osnovni kapital za skoraj deset odstotkov oziroma za 2,5 milijona evrov.

Dejal je, da so Terme umaknile lastne delnice na edini možen način in da so takšen način zakonsko predpisane odsvojitve lastnih delnic predlagale strokovne službe podjetja. Po njegovih besedah noben od drugih predlaganih načinov ni bil strokovno utemeljen. V zvezi s sklepom skupščine delničarjev o tem poslu je dejal, da se le bežno spominja pripomb na način glasovanja.

Ni se spomnil, da bi kdo izkazal konkreten interes za nakup teh delnic ali prevzem Marine Portorož. S ponudbama podjetij Vizija in Ambient se je po lastnih trditvah seznanil pozneje iz medijev.

Glede Petanove DZS pa je dejal, da ne ve, ali je imela interes za nakup teh delnic in ali je bila finančno sposobna izpeljati posel. Po besedah Starihe je bila DZS vedno zadolžena na pameten način - ne preveč ne premalo - in ni izkazovala interesa za širitev.

Na sodišče je kot priča prišel še nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Miroslav Golubić. O svojem delovanju v nadzornem svetu Term Čatež ni znal povedati ničesar, razen tega, da so bili odhodi v Čatež lep izlet, ker je tam lahko igral golf.

Drugi dve vabljeni priči sta se za včeraj opravičili. Sojenje se bo nadaljevalo 22. novembra.

STA; M. K.