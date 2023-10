PGD Prečna ob jubileju do novega vozila, tudi gradilo bo

27.10.2023 | 11:30

Ob podpisu pogodbe na novomeškem rotovžu (Foto: MO NM)

Novo mesto/Prečna - Na rotovžu so podpisali pogodbo za nakup in dobavo novega gasilskega vozila GVV-1 za Prostovoljno gasilsko društvo Prečna (PGD Prečna), s katerim bodo gasilci pomladili svoj vozni park. Z novim vozilom bo gasilcem omogočeno lažje in še bolj učinkovito posredovanje na vseh vrstah intervencij.

Pogodbo o nakupu sta podpisala predsednik PGD Prečna Andrej Kapš in Jani Zolar, direktor podjetja Svit-Zolar, ki bo dobavilo novo gasilsko vozilo. Pri podpisu pogodbe so bili, kot sporočajo z rotovža, prisotni še župan Gregor Macedoni, poveljnik javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto Gregor Blažič in poveljnik PGD Prečna Mitja Gričar.

Vrednost vozila z opremo je 120.000 evrov, od tega bo občina zagotovila 80.000 evrov, preostanek bodo prispevali gasilci sami oziroma s pomočjo sponzorjev. Vozilo bo znamke Mitsubishi, model Fuso Canter, in bo imelo štirikolesni pogon, kar je glede na številne travniške požare, kjer deluje PGD Prečna, izjemno dobrodošlo. Poleg raznovrstne gasilske opreme bo imelo tudi cisterno za 1200 litrov vode. Novo gasilsko vozilo bo zamenjalo obstoječe vozilo za gozdne požare, ki bo prihodnje leto staro 27 let. Vozilo bo dokončano do julija 2024, zatem bo sledil uradni prevzem.

PGD Prečna sicer letos praznuje 110 let delovanja, poleg novega vozila bodo v tem jubilejnem letu kupili tudi parcelo pri gasilskem domu, kjer nameravajo zgraditi novo garažo, so še sporočili z novomeške občine.

M. K.