FOTO: Tokrat so gasili sončno elektrarno

21.10.2023 | 18:00

Gasili so z vodnimi curki. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Davi so novomeški gasilci v Gasilsko reševalnem centru v Ločni pripravili tradicionalni dan odprtih vrat, someščanom pokazali gasilska vozila in vso opremo in kot je v navadi, izvedli tudi vajo gašenja. Tokrat je zagorela sončna elektrarna.

Obisk dneva odprtih vrat je bil tudi tokrat izjemen, med občinstvom pa so prevladovali otroci, ki so jih novomeški gasilci razveselili tudi z napihljivim toboganom, največ navdušenja pa je med njimi veljalo gašenju požara. Vnelo se je ostrešje pod solarnimi celicami, sončna elektrarna pa je delovala še, ko so panele ognjeni zublji že skoraj povsem objeli.

Gorelo je ostrešje pod sončno elektrarno. (Foto: I. Vidmar)

Ogenj so pogasili z vodnimi curki s tal in iz košare na dvigalu. V vaji so med drugim sodelovali tudi radioamaterji, ki v primerih, ko so prekinjene vse druge komunikacije prizadetega območja s svetom, lahko edini pomagajo vzpostaviti zvezo in reševalcem posredujejo informacije o nesreči.

I. V.

