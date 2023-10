Na mejnih prehodih s Hrvaško ob ponovni uvedbi nadzora davi brez težav

21.10.2023 | 10:30

Davi na Obrežju (Foto: STA)

Ministrstvo za notranje zadeve

Obrežje - Slovenija je danes uvedla začasni nadzor meje s Hrvaško in Madžarsko. Na mejnih prehodih s Hrvaško Obrežje in Slovenska vas je promet davi potekal brez težav. Tamkajšnji policisti so poudarili, da nadzora ne izvajajo sistematično, ampak glede na analizo tveganja, potniki pa ga večinoma podpirajo predvsem zaradi povečanega števila migrantov.

Slovenija je za izvajanje mejnih nadzorov vzpostavila prehode treh kategorij. Prva so kontrolne točke, 12 na meji s Hrvaško in dve na meji z Madžarsko, kjer nadzor izvaja policija. Prehod na njih je mogoč za vse potnike z izpolnjenimi pogoji, tako za osebni kot tovorni promet. Za državljane tretjih držav je prehod meje mogoče zgolj na teh 14 točkah.

Med prehode iz prve kategorije spada tudi mejni prehod Obrežje, kjer so nadzor začeli izvajati že ob polnoči. "Nadzora na meji ne izvajamo sistematično, ampak takrat, ko ocenimo, da je to potrebno oz. glede na analizo tveganja. V bistvu je zdaj podobno, kot je bilo prej, ko smo šli za vozilom, ki se nam je zdelo sumljivo. Zdaj potnike v takšnem vozilu preverimo na samem prehodu," je povedal eden od policistov na mejnem prehodu.

Da je nadzor, kot je napovedovala Slovenija, res ležeren, je bilo vidno davi. Promet na Obrežju je potekal neovirano, policija pa večine vozil ni ustavljala. Pojasnili so tudi, da nekateri potniki za ponovni nadzor na meji niti ne vedo, kar so potrdili tudi nekateri potniki sami.

Večina od potnikov je dejala, da nadzor na meji sicer pozdravlja, predvsem zaradi povečanega števila migrantov. "Dobro je, da je na meji nadzor, ker je prišlo preveč migrantov in hodijo povsod. Treba jih je ustaviti," je denimo dejala potnica iz Hrvaške, medtem ko je potnik iz Avstrije nadzor pozdravil zaradi povečanega tveganja terorističnih napadov.

Nadzor so že ob polnoči začeli izvajati tudi na mejnem prehodu Slovenska vas. Ta sicer spada v drugo kategorijo prehodov, ki so namenjeni tistim, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, in kjer ne bo stalne prisotnosti policije, ampak po potrebi.

Po besedah enega od tamkajšnjih policistov do davi niso imeli nobenih težav. Pri tem je dodal, da niso zavrnili še nikogar, vsi, ki so jih preverili, pa so imeli pri sebi osebne dokumente, tudi če niso bili seznanjeni s ponovno uvedbo nadzora.

Za obmejno prebivalstvo medtem obstaja še tretja kategorija mejnih prehodov. Obmejni prebivalci so imeli v preteklosti že dovolilnice in pravico do prehajanja meje na posebnih, maloobmejnih prehodih in to pravico znova lahko uveljavljajo bodisi z veljavnimi ali pretečenimi dokumenti ali če bodo na drug način dokazali, da so upravičeni do prehodov v okviru tega obmejnega prometa. Tudi tu policija izvaja nadzor glede na razmere.

Nadzor na meji bo trajal deset dni z možnostjo podaljšanja, a ne za več kot dva meseca.

STA; M. K.