FOTO: Prvi novomeški škof Andrej Glavan danes praznuje 80. rojstni dan

Prvi novomeški škof Andrej Glavan danes praznuje 80. rojstni dan

14.10.2023 | 15:00

Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan je danes z veseljem praznoval okrogel življenjski jubilej, 80 let, v krogu duhovnikov, vernikov ...

Skupinska slika s slavljencem

Novo mesto - Danes, 14. oktobra, 80. rojstni dan praznuje upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki je prvi novomeški škof. Vse od ustanovitve leta 2006 je petnajst let vodil Škofijo Novo mesto in postavil njene temelje.

Dopoldne je slavljenec imel zahvalno mašo v novomeški stolnici na Kapitlju, pri kateri je poleg škofa Glavana somaševal tudi škof ordinarij msgr. dr. Andrej Saje, ki je imel med mašo homilijo. Slavljenca je s svojo udeležbo počastil apostolski nuncij, nadškof msgr. Jean-Marie Speich, ter mnogi drugi duhovniki novomeške škofije, pa seveda Glavanovi sorodniki in mnogi verniki, tudi narodne noše niso manjkale. Mašo je obogatilo ubrano petje župnijskega pevskega zbora.

Slavljencu je ob pomembnem življenjskem jubileju čestital novomeški škof Andrej Saje in se mu v osebnem imenu ter v imenu Slovenske škofovske konference zahvalil za vse njegovo delo v novomeški škofiji, »kjer si kot prvi pastir te delne Cerkve z duhovniki in drugimi sodelavci z Božjim blagoslovom oral ledino in postavil njene temelje, na kateri danes gradimo. Hvala za tvoje delo na ravni SŠK, kjer si bil tudi njen predsednik, za delo v ljubljanski nadškofiji, kjer si vršil različne službe, od župnika do pomožnega škofa in upravitelja škofije,« je med drugim dejal Saje.

Zahvala škofa Andreja Sajeta

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje

Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan je hvaležen za dar duhovništva.

Škof Glavan pri darovanju

Slavljenec je bil deležen mnogih čestitk in zahval. Na sliki na levi generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec.

Skupinska slika zbranih duhovnikov

Škof Andrej Glavan s pevci, ki so polepšali slovesno mašo.

Narodne noše so počastitle Glavanov jubilej.

Izpostavil je Glavanova prizadevanja na pedagoškem področju, saj leta 2014 blagoslovil OŠ Alojzija Šuštarja v Ljubljani, ki je eden najuspešnejših projektov Cerkve na Slovenskem. »Otroke in mlade generacije želimo pripraviti na odgovorno življenje v družbi in prizadevamo si privzgojiti tiste vrednote, iz katerih bo rastla svetlejša prihodnost slovenskega naroda,«« je takrat dejal Glavan.

Škof Saje je spomnil, da je slavljenec novomeški škofiji vdihnil svojega duha in vedno iskal najboljše za Cerkev in družbo. »Z Božjo pomočjo in sodelovanjem mnogih si si prizadeval kot apostol Andrej še druge pripeljati h Gospodu, pa naj si bo to pri delu za nove duhovne poklice ali pri skrbi za povezovanje z duhovniki in obiski župnij,« je dejal Saje.

Andrej Glavan, ki je lani praznoval 50 let duhovništva, je hvaležen za dar duhovništva, ki ga izpolnjuje in osrečuje. Njegova življenjska pot je pestra.

V družini 11 otrok

Andrej Glavan, ki se je rodil 14. oktobra 1943, prihaja iz župnije Soteska pri Dolenjskih Toplicah. Rodil se je kot predzadnji od enajstih otrok očetu Jožetu in mami Mariji. Po osnovni šoli, nižji gimnaziji v Dolenjskih Toplicah ter višji v Kranju je po maturi leta 1961 nadaljeval študij kemijske tehnologije na ljubljanski univerzi in postal diplomirani inženir. Nekaj mesecev je stažiral v žužemberški Iskri, po enoletnem služenju vojaškega roka pa je leta 1967 vstopil v bogoslovje in bil leta 1972 posvečen v duhovnika.

Kot kaplan je Glavan začel delovati najprej v Škofji Loki, sodeloval je pri ustanovitvi nove župnije na Suhi in bil njen prvi župnik, nato je do škofovskega imenovanja župnikoval v Stari Loki. Od leta 2000 je opravljal škofovske naloge – bil je ljubljanski pomožni škof pa škofijski upravitelj, generalni vikar in kasneje nekaj časa tudi apostolski administrator ljubljanske nadškofije, vodil je Slovensko škofovsko konferenco, v zgodovino novomeške škofije pa bo trajno zapisan kot njen prvi škof.

Veliko moli, bere, uživa na »ranču«

Kot pravi Andrej Glavan, je njegovo poslanstvo v pokoju molitev. Moli za škofijo in vesoljno Cerkev. S kapitlja se je ob nastopu novega škofa Andreja Sajeta preselil v nove prostore nekdanje mežnarije in zdaj se je že dodobra navadil na drugačen vsakdan.

Njegovo poslanstvo v pokoju je zdaj molitev, več časa pa ima tudi za branje, sprehode, ter za delo na svojem » upokojenskem ranču« v Soteski, ki mu lepša starost. Vrt ima urejen ob stari, obnovljeni rodni hiši v Soteski, visoko nad strugo reke Krke, od koder vidi tudi štiri cerkvene zvonike. Že prej je rad zahajal v rodni kraj, kjer je preživljal otroštvo, zdaj pa ima za to seveda več časa. Kot pravi, rad dela z zemljo, saj je po duši kmet in tam pridela veliko zelenjave.

Jutri maša v Soteski

Nova knjiga darilo škofu Glavanu

Po slovesni maši so se zbrani še radi pomudili ob pogostitvi in poklepetali s slavljencem. V imenu novomeške škofije se mu je za vse zahvalil in mu zaželel še veliko zdravja generalni vikar Peter Kokotec in mu poklonil knjigo Glavanovih nagovorov duhovnikom ob velikem četrtku pri krizmenih mašah med leti 2007 in 2021 z naslovom Vse sem vas imenoval prijatelje, ki jo je škofija izdala ob tej priložnosti, Danilo Siter v imenu društva Družina in življenje, idr.

80. rojstni dan bo upokojeni novomeški škof Andrej Glavan praznoval tudi v domačem kraju. Slovesno mašo bo jutri dopoldne daroval v rojstni župniji Soteska pri Dol. Toplicah.

Besedilo in foto: L. Markelj

