Priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Iskri Pio in dr. Borisu Bukovcu

12.10.2023 | 17:30

Z leve: direktor GZDBK Tomaž Kordiš, dr. Boris Bukovec, predsednik GZDBK Marko Gorjup, direktor podjetja Iskra PIO Andraž Rumpret in predsednica ocenjevalne komisije Mojca Novak. (Foto: M. Ž.)

Otočec - Na današnjem 16. dnevu ravnanja s človeškimi viri, ki ga je na Otočcu pripravila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), sta priznanje »Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine za leto 2022« prejela šentjernejsko podjetje Iskra PIO in dr. Boris Bukovec. Doslej je bilo od leta 2007 podeljenih 18 priznanj za izjemne dosežke in prispevke podjetij in posameznikov.

V uvodu tradicionalnega dogodka, ki je tokrat nosil naslov »Prihodnost trga dela in HRM (Spremembe, umetna inteligenca in vloga kadrovikov)«, sta prisotne nagovorila predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK Nina Nikić iz podjetja Adria Dom in direktor GZDBK Tomaž Kordiš.

V strokovnem delu dneva so se osredotočili na ključna vprašanja, o katerih morajo danes razmisliti vsi kadroviki. Saša Boštjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev in lastnica zaposlitvenega portala Optius, je v predavanju govorila o trenutnem stanju na trgu dela in o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Poseben poudarek je bil na vplivu umetne inteligence, vključno s Chat GPT, in zakaj zaradi nje ne bomo ostali brez dela, pa tudi vlogi kadrovikov danes in kako se bo ta vloga oblikovala v prihodnosti. Mag. Janja Milič Velkaverh, svetovalka za dvig agilnosti in kreativnosti ter soustanoviteljica svetovalno izobraževalnega centra Agilia, je nato izvedla delavnico z naslovom »Agilnost v HRM: ChatGPT, naš novi sodelavec?«, kjer so udeleženci skozi delo v skupinah raziskovali svoje razumevanje vpliva umetne inteligence na delo kadrovikov.

O prejemnikih priznanja

Priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri je direktorju Iskre PIO Andražu Rumpretu in dr. Borisu Bukovcu izročil mag. Marko Gorjup, predsednik GZDBK. Predsednica ocenjevalne komisije Mojca Novak pa je dejala, da »gre za primer kadrovske odličnosti podjetja, ki izkazuje svojevrsten in celovit pristop ravnanja in sodelovanja z ljudmi, in gre za primer posameznika, človeka, ki je celotno kariero neomajno zavezan ljudem in razmerjem med ljudmi od akademskega znanstveno raziskovalnega področja in neposredne vzpostavitve delujočih sistemov v podjetju, izobraževalni instituciji ter akreditiranju študijskih programov.«

V imenu Iskre Pio je priznanje prevzel njen direktor Andraž Rumpret, ki podjetje vodi vse od njegove ustanovitve leta 1991.

Kot je v obrazložitvi zapisala ocenjevalna komisija, šentjernejsko podjetje Iskra Pio, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 in ima osnovno dejavnost projektiranja in izdelave opreme za čisto in čistilno tehnologijo, razvija svojstven in celovit pristop k ravnanju s človeškimi viri in sodelovanju z zaposlenimi. »Zaveda se pomena formalnih in neformalnih orodij ter metod, s katerimi vzpostavlja sodelovalno, visoko tehnološko in inovativno poslovno okolje, ki prispeva k konkurenčnejšemu nastopu na svetovnih trgih. Privlačnost in atraktivnost ustvarjalnih delovnih mest za sedanjost in prihodnost podjetje gradi na osnovi vsestranskega strokovnega in osebnostnega razvoja posameznikov, opolnomočenju zaposlenih ter spodbujanju kulture inovativnosti. Strategija zaposlenih celostno upošteva in usklajuje potrebe podjetja in zaposlenih.«

Temelji vzornega primera ravnanja s človeškimi viri, ki jih je podjetje vgradilo v svoj poslovni model, slonijo na: medgeneracijskem sodelovanju med zaposlenimi, ki vključuje mentorstvo, spodbuja samoiniciativnost in obratno mentorstvo, torej mentorstvo od mlajših k starejšim; strategiji razvoja digitalnih kadrov kot posebnega vsebinskega področja znotraj Digitalne strategije podjetja PIO; vzdrževanju vključujoče, povezovalne in inovativne organizacijske kulture podjetja ter zaposlovanju za nedoločen čas na področju vseh procesov podjetja. »Medgeneracijsko sodelovanje v praksi predstavlja prvi steber doseganja spodbudne organizacijske klime. Za to je podjetje v lanskem letu prejelo priznanje MEGA Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,« so navedli.

Priznanje za prof. dr. Borisa Bukoveca

Prof. dr. Boris Bukovec, ki je od leta 2009 je dekan Fakultete za organizacijske študije, sicer pa je med drugim 19 let delal v avtomobilski industriji, je svojo kariero posvetil celovitemu pristopu k ravnanju z ljudmi. V utemeljitvi priznanja so izpostavili, da je vseskozi deloval in si prizadeval za oblikovanje ter uresničevanje najboljših praks, razumevanje celovite najvišje kakovosti na kadrovskem področju, kar je zaznamovalo njegovo več kot štiri desetletja dolgo poklicno pot.

»Po besedah Borisa Bukovca moramo v središču prepoznati človeka, vsakega posebej in vse skupaj, naše osebne in medosebne interakcije ter predvsem naše ustvarjalne sposobnosti, usmerjene v trajno rast. Takšen strateški in raziskovalni vidik je vztrajno, odločno in s strastjo prenašal v svoje delo in delovno okolje. Pod njegovim vodstvom so na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu vzpostavili sistem merjenja organizacijske klime, merjenja organizacijske kulture, predvsem pa je s svojim zgledom privzgojil spoštovanje in udejanjanje vrednot fakultete v praksi. Predvsem je pomembno, da je kot človek, ki je delal v gospodarstvu, lahko bistveno bolj poglobljeno in neposredno razmišljal o procesih in odnosih, ki se oblikujejo v praksi, ter o možnih poteh njihove nadgradnje,« so med drugim zapisali.

Glasbena šola Lipičnik

Letošnji strokovni dan Sekcije za ravnanje s človeškimi viri je povezovala Ajda Vesel, za glasbeni utrinek pa je poskrbela Glasbena Šola Lipičnik.

Celotni utemeljitvi obeh prejemnikov priznanj sta v priponki.

Besedilo in foto: M. Ž.