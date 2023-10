O prvem programu za ohranjanje in razvoj rokodelstva; določenih mojstrov le še za prste ene roke

Ribnica - V Ribnici so včeraj na javnem posvetu zbirali predloge za oblikovanje programa za ohranjanje in razvoj rokodelstva za leto 2024, prvega tovrstnega po letošnjem sprejetju zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Pomembno je, da zakon zaživi, da se razpišejo sredstva, da bo rokodelstvo še naprej živelo, je dejal gospodarski minister Matjaž Han.

Kot je v izjavi ob posvetu, ki sta ga pripravila ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Rokodelski center Ribnica, povedal Han, je zakon dobra osnova, a sam po sebi še nič ne rešuje, zato so tovrstni posveti zelo pomembni za to, da bodo lahko oblikoval takšne programe, da se bo znanje prenesli na mlade, saj da je določenih mojstrov le še za prste ene roke.

Ključno je, da se bo definiral status rokodelca in da bo država z raznimi programi pomagala, da bo rokodelstvo še naprej živelo, je dodal minister. Napovedal je dodatne javne posvete in izrazil upanje, da bodo prvi programi razpisani prihodnje leto. Po zakonu je za ta namen na voljo 1,5 milijona evrov letno.

Zakon je med drugim prinesel sistemsko rešitev za prenos rokodelskih znanj, in sicer prek naziva priznani rokodelec ter prek zaščite rokodelskih izdelkov oz. z njihovim certificiranjem. Za to bo skrbela Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), poleg nje pa so kot nosilci podpornega okolja rokodelstva določeni še rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Slovenski etnografski muzej.

Vodja konzorcijev Rokodelskih centrov Slovenije Kati Sekirnik je dejala, da se v konzorciju zavedajo, da je zakon šele začetek njihovega dela. Pozdravila je možnost, da prek javnih posvetov od rokodelcev dobijo konkretne predloge. "Treba je naslavljati tako potrebe nosilcev kot tudi potrebe podpornega okolja. Ključna stvar pa je poskrbeti za pozitivno klimo ter omogočati prenos rokodelskih znanj in preživetje na trgu tistim, ki se z rokodelstvom profesionalno ukvarjajo," je dejala.

Dolgoletni predsednik območne Obrtno podjetniške zbornice Ribnica Pavle Hočevar je ocenil, da zakon morda preveč pozornosti namenja pristojnostim raznim institucij, pozablja pa na rokodelca. Menil je, da bi lahko podporo rokodelstvu zagotavljali tudi z davno ugodnejšo obravnavo.

V okviru posveta so predstavili tudi programske vsebine Rokodelskega centra Ribnica ter rokodelske centre iz Veržeja, Škofje Loke, Slovenske Bistrice, Slovenj Gradca, Litije, Moravč, Idrije, Rogatca in Ribnice.

